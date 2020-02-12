على هامش إيجيبس, وزير البترول يستقبل رؤساء الشركات الأمريكية

استقبل المهندس “طارق الملا” وزير البترول والثروة المعدنية السيد “براندون بكتل” رئيس شركة بكتل الأمريكية, ذلك بحضور المهندس “أحمد سمير “العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات, حيث تم خلال اللقاء بحث أنشطة بكتل بالتعاون مع قطاع البترول في المشروعات البترولية التي تم انجازها والمشروعات الجديدة الجاري الإعداد لتنفيذها, وفي مقدمتها مشروع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات الذي سيقام بمدينة السويس, حيث أبدت بكتل رغبتها في التقدم للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع كمقاول لتنفيذ الأعمال والتصميمات الهندسية وتوريد المعدات وتوفير التمويل المالي للمشروع .

ومن جانبه اكد رئيس بكتل أن مناخ الاستثمار في قطاع البترول مواتي للغاية مشيداً بمعدلات الإنجاز الحالية والتزام قطاع البترول و العمل الجاد علي إعطاء دفعات قوية لتنفيذ المشروعات البترولية طبقاً للبرامج الزمنية المحددة و المقاييس العالمية. كما اشاد بخطوات الدفع بالقيادات الشابة المؤهلة ذات الكفاءة لتولي رئاسة شركات قطاع البترول بما يحقق مصالح واهداف القطاع. كما استقبل الملا بال ساج فالرى مفوض وزارة الخارجية والتجارة المجري ، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في البترول والغاز بين البلدين واستغلال الفرص المتاحة لتعظيم المنافع الاقتصادية بما تخدم مصالح الدولتين