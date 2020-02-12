مصر والسعودية وتونس في عرض واحد واسبانيا تقدم ” اذكرني ” في آخر أيام القاهرة الدولي للمونودراما

عرضين مسرحيين وحفل ختام يحفل بهما جدول اليوم الأربعاء 12 فبراير والخامس والأخير لمهرجان مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته الثالثة برئاسة د. أسامة رؤوف، .والذي يعقد في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الحالي على مسارح الهناجر وسينما الهناجر وقاعة صلاح جاهين بمشاركة 16 عرض مسرحي و 15 دولة

حيث تستقبل قاعة صلاح جاهين و في الرابعة والنصف عصرا جمهور العرض المسرحي ” انتحار معلن ” والعرض باكورة إنتاج رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ، تاليف د. سامي الجمعان – السعودية، وبطولة منى تلمودي – تونس، ومن إخراج مازن الغرباوي – مصر

ويستقبل مسرح مركز الهناجر للفنون في السادسة العرض المسرحي الاسباني ” اذكرني” وهو عرض راقص ، تم تصميمه في مركز ثقافي دولي بسلوفاكيا يسمى “زهرادا”، كما يستقبل مسرح الهناجر في الثامنة مساء حفل ختام المهرجان وإعلان النتائج

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، واختير الفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتحل روسيا ضيف شرف، ويشارك به 16 عرض مسرحي و15 دولة وتعقد ورشا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجان رائد السيكو دراما الفنان القدير محيي اسماعيل في حفل الختام .