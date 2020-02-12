تطلق شركة Infinix العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الإنترنت، والمتواجدة فى أكثر من 30 سوقا ناشئا حول العالم، عروض متميزة بمناسبة عيد الحب فى 14 فبراير الجارى تشمل هدايا على الهواتف الذكية بمختلف فئاتها تضم بطاقات هدايا من كارفور وسماعات بلوتوث.

من جانبه قال أندريا روان، مدير العلامة التجارية لـ “INFINIX MOBILE” فى شمال إفريقيا، إن شركته مستمرة فى وعدها بجعل عملائها فى طليعة المستخدمين لأحدث التكنولوجيات فى مجال الهواتف الذكية على مستوى العالم من خلال هواتف حديثة بسعر معقول يلبى احتياجات الشباب ويناسب امكانياتهم.

وأضاف، أندريا، أن هاتف انفينكس S5 الذى طرحته الشركة بداية ديسمبر الماضى بتكنولوجيا INFINTY O DISPLAY لأول مرة فى هذه الفئة السعرية حقق مبيعات جيدة سواء فى المحلات أوعلى منصات التجارة الإلكترونية، لما يحتويه من مميزات وتكنولوجيا متطورة تلبى تطلعات الشباب المصري.

عروض جديدة وهدايا تطلقها “انفينكس” فى عيد الحب السابق 1 od 2 | التالي

وكانت شركة انفينكس قد أطلقت خلال شهر ديسمبر من العام الماضى هاتفها INFINIX S5 الذى جاء ليحتل المرتبة الأولى فى فئة الهواتف المتوسطة أقل من (3000 جنيه) بأفضل المواصفات الممكنة، حيث يتميز الجهاز بأكبر شاشة Infinity-O 6.6 بوصة، وهو واحد من عدد قليل من الأجهزة المزودة بكاميرا سيلفى AI داخلية 32 ميجابكسل، ويحتوى على 4 كاميرات خلفية تعمل بخاصية الذكاء الإصطناعى (AI)، بجانب ذاكرة تخزين 128 جيجابت وذاكرة عشوائية 6 جيجارام، وهو ما يحقق أفضل تجربة مستخدم لهاتف ذكى فى هذه الفئة السعرية.