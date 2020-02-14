المشاركون في المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال السوري: صفقة القرن باطلة..والجولان المحتل سيبقى عربياً سورياً

حسب تقرير نشرته صفحة صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية بتفاصيل جديدة عن المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد أعماله بجلسة مسائية خصصت للتضامن مع عمال وشعب سورية والقضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن حيث استمع فيها المشاركون للكلمات التضامنية للوفود العربية والدولية المشاركة في المؤتمر.

وفي بداية الجلسة أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رفض الشعب العربي السوري صفقة القرن ووجه التحية للشعب الفلسطيني المقاوم وللأهل في الجولان السوري المحتل الذين رفضوا الهوية الإسرائيلية وأعلنوا تمسكهم بوطنهم سورية ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه وممارساته العدوانية بدعم من الإدارة الأمريكية التي تحاول مع بعض المتآمرين تمرير صفقة القرن.

بدوره حسن فقية رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان قال في كلمته: نقف اليوم معاً ضد مؤامرة العصر الاميريكية والصهيونية وشركائها من المتخاذلين والرجعيين من بعض قيادات الدول العربية المعادين لشعوبهم وعروبتهم والمتنكرين لتاريخهم ولجميع القيم الأخلاقية وبكل تأكيد نستطيع إفشالها أولا بموقف موحد وواحد لجميع الأطراف والقوى والفصائل الفلسطينية.

وأضاف إن مافعلته إدارة ترامب هو خطة مقرة منذ العام 1995 ولم يجرؤ أي رئيس أمريكي على تنفيذها أو إعلانها وعلينا بالتالي كشعوب عربية اتخاذ القرار الجريء بطرد كل الوجود الأميركي من المنطقة سواء كان عسكريا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا فإذا ما أتيح لهذه الخطة أن تمر فلتمر على دمائنا وهي لن تمر طالما هناك طفل عربي أو فلسطيني واحد يرفضها ..إن هذه الصفقة لا تهدف فقط لإلغاء الهوية والوجود الفلسطيني بل هي محاولة لتوطين الإخوة اللاجئين قسرا في بلدان اللجوء ومنها لبنان وفي مختلف بلدان اللجوء العربية.



وختم فقية كلمته بالقول إن فلسطين التي أنجبت كل هؤلاء القادة والشعراء والكتاب والعلماء والمثقفين والقيادات النقابية والسياسية والتي هي قلب وبوصلة أحرار العرب والعالم لا يمكن أن تحتويها مؤامرة مدبرة في البيت الأسود وعلى أيدي بعض مجرمي الحرب والمتهمين في بلادهم بالتزوير وخيانة الأمانة والرشوة والأعمال اللا أخلاقية.

من جهته عبد القادر عبدالله الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين أشار في كلمته إلى أن الطبقة العاملة السورية قدمت خلال مسيرتها النضالية آلاف الشهداء وهي تدافع عن الوطن بيد وتبني باليد الأخرى وتزج الطاقات الوطنية في معركة إعادة الإعمار والبناء ودعم الصمود الوطني لتحدي الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على شعب عمال سورية.

وأضاف ان الانتصارات التي حققها الشعب السوري على القوى الظلامية الإرهابية والممولة دولياً وفي تحالف رجعي امبريالي غير مسبوق.

وقال إننا في هذا المؤتمر نقف معكم في خندق واحد للدفاع عن سورية التي لولا مواقفها الصريحة والمعلنة والممارسة على أرض الواقع بدعم الشعب الفلسطيني لما تعرضت لما تتعرض له من قوى الشر والحصار، وفي فلسطين نعاني الكثير من ذات القوى التي تستهدف سورية.. ولسنا هنا لنتضامن معكم فحسب بل نحن شركاء معكم في التصدي والصمود والدفاع عن وحدة وأمن واستقرار سورية وندعو من هذا المؤتمر لرفض الحصار الجائر المستمر على الشعب السوري والذي يضرب كامل مفاصل الحياة وفي القلب منها العمال في سورية الذين أصبحوا مثالا يحتذى للثبات والعمل والتضحية.

وختم كلمته بالتأكيد على ان صفقة القرن ليست إلا صفقة سرقة القرن لأنها صفقة بين لصوص سرقوا الحق ولص اخر يصادق على سرقته وهي ليست بالقدر المكتوب على الشعب الفلسطيني والعربي فقد ولدت ميتة وهي حلقة من حلقات المؤامرة على القضية الفلسطينية وتمرير المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية لإسقاط حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



مزواندل مايكل ماكوايبا رئيس اتحاد النقابات العالمي أكد في كلمته على التضامن الكامل مع عمال وشعب فلسطين كاتحاد نقابات عمالي حول العالم وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون صديقة للشعب الفلسطيني فلذلك يجب الانتباه وعدم الثقة بها وبشركاتها وبشعاراتها الرنانة وعلى الشعب الفلسطيني التوحد لمواجهة الاحتلال وهناك مثال حي يحتذى به فقد استطاعت سورية بفضل توحد الحكومة والشعب والعمال تحقيق انتصار تاريخي.

مجدي البدوي رئيس نقابة العامة للطباعة والأعلام في مصر قال: نعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ضد صفقة القرن ونؤمن أن الشعب الفلسطيني صاحب حق وصاحب ارض ونرفض هذه الصفقة المشؤومة.

كما تحدث في ختام الجلسة محمد شعبان عزوز عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي جدد موقف سورية الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للشعب السوري، مشيرا إلى ضرورة حشد الطاقات الشعبية العربية لمواجهة المؤامرات ومنها صفقة القرن المشؤومة.

وحيا الفريق عزوز أهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل، مؤكدا أن الجولان أرض سورية وسيعود إلى حضن الوطن عاجلا أم آجلا.



وخلال الجلسة تمت قراءة رسائل تضامنية من بعض الاتحادات العمالية الدولية من تركيا وقبرص والبرازيل والصين والتشيك وايرلندة وإيطاليا وإيران أعلنوا فيها التضامن مع عمال سورية وفلسطين وأكدوا رفضهم صفقة القرن والإجراءات العدوانية بحق الشعبين السوري والفلسطيني.