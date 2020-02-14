أبرز ما تم بجلسة البرلمان يوم الثلاثاء الماضى

أهم ما تم بجلسة البرلمان يوم الثلاثاء 11 /2/202 : – ناقش المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال (78 ) طلب إحاطة و( 12) سؤالاً و(33) طلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وغيرها من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. – وافق المجلس على (3) اتفاقيات، هي: 1. اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، وذلك بمبلغ 226 مليون يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019، والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2020. 2. اتفاقية قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقودة بتاريخ 13/3/2018 بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019، والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2020. 3. اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019، والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020.

– تضمنت مداخلات الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس عدد من الرسائل، أهمها: 1. إن قانون الإدارة المحلية على أجندة البرلمان، ولن يتم مناقشته إلا برضاء كل أعضاء المجلس ورضاء الشارع أولاً. 2. إن قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية له طبيعة تحفظية ومؤقتة لفترة معينة تنتهي بصدور حكم المحكمة، وخطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت مثل هذا القانون في وقت نحارب فيه الإرهاب. 3. إن مسار حرية الإعلام معلوم لدى الجميع، حيث الرأي والرأي الآخر في إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية. 4. تتمتع الصحافة بالاستقلالية، ولابد من دعم الصحافة الحرة لأنها ضمانة أي مجتمع حر. 5. يمثل الشباب جزءً من منظومة الأمن القومي المصري، وعلى النواب دعم الشباب وتوعيتهم. 6. النائب ممثل للشعب وله الحق في استخدام الأدوات الرقابية التي منحها له الدستور واللائحة. 7. هناك مشكلة في زراعة الأرز ويجب ترشيد استهلاك المياه… وعلى مجلس الوزراء إعادة دراسة تكلفة وتسعير محصول قصب السكر.