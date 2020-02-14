رئيس قطاع الارشاد الجديد يبدأ مهام عمله بلقاء العارضين بمعرض زهور الربيع

استهل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، مهام عمله، صباح اليوم بعقد لقاء مع اصحاب وممثلي الشركات والمؤسسات العارضة بمعرض زهور الربيع في دورته ال٨٧ والمقرر عقده نهاية شهر مارس بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة. واكد عزوز حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الراحة للعارضين بالمعرض وزواره من شتى محافظات الجمهورية، للخروج بافضل صورة ممكنة، بما يساعم في النهوض بقطاع نباتات الزينة والزهور في مصر.

واشار رئيس قطاع الارشاد أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على مساحة 14 فدانا تمثل نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما، حيث من المقرر تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها. وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قد اصدر قرارا اليوم، بتكليف الدكتور علاء عزوز رئيس بحوث بمركز بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية، للعمل رئيسا لقطاع الارشاد الزراعي. وشغل عزوز سابقا منصب نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب، فضلا عن مدير معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية.