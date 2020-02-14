وزير الطيران المدنى يكرم محمد رحمة أول مصرى يتقلد منصب مدير النقل الجوى بالايكاو

استقبل اليوم الطيار “محمد منار ” وزير الطيران المدنى بمكتبه “محمد خليفة رحمة” المدير الاقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO والذى قام سيادته بتكريمه وتهنئته لحصوله على منصب وكيل المنظمة لشئون النقل الجوي. ويعد رحمة أول مصري و عربي من إقليم الشرق الأوسط التابع للإيكاو يتقلد هذا المنصب الرفيع بعد منافسة مع 189 متقدم من مختلف أنحاء العالم ، مما يعكس التقدير على الصعيد العالمي لمكانة مصر وريادتها في مجال الطيران المدني الدولي .

وفى بداية اللقاء هنأ وزير الطيران رحمة بعبارات الاعتزاز والافتخار على منصبه الجديد مؤكداً على حرص وزارة الطيران على تقدير الرموز المصرية التى ساهمت بمجهوداتها وخبراتها فى تعزيز الدور الريادى الذى تتمتع به مصر فى مجال صناعة النقل الجوى وخاصة الذين مثلوا الطيران المدنى في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذه الصناعة حيث أنهم مثلاً يحتذى به وصورة مشرفة لبلدهم كل في موقعه وقد أعرب رحمة عن سعادته بهذا التكريم . الجدير بالذكر أن مكتب النقل الجوي بالمنظمة يضطلع بتخطيط ومراقبة تنفيذ ثلاثة أهداف من الأهداف الإستراتيجية الخمسة لمنظمة الإيكاو وهي أمن الطيران و التسهيلات و البيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي وذلك في اطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030.