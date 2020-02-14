وزير البترول يطالب العاملين بتحقيق المزيد من العمل لنجاح القطاع

وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة للعاملين في قطاع البترول في ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس ٢٠٢٠ هنأهم فيها علي نجاح المؤتمر مشيدا بجهودهم خلال السنوات الاربع الماضية والتي مثلت القوة الدافعة لتحقيق النجاحات علي مدار هذه الفترة. وطالب الملا العاملين بالاستمرار في الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من النجاحات والخروج بنتائج جديدة ملموسة للاقتصاد القومى موضحا ان قطاع البترول يساهم حاليا بنحو ٢٧٪ من الدخل القومي لمصر. واننا كقطاع يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي مطالبون بالمزيد ، وان نكون نموذج يحتذي به لكافة قطاعات الدولة في التطوير والتحديث ورفع كفاءة الاداء مشيرا الي ان رؤية الوزارة واستراتيجيتها للتطوير والتحديث خلال السنوات الاربع الماضية اتت بثمارها وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز و ارتفعت معدلات الانتاج وزادت الاستثمارات وتم انجاز العديد من المشروعات. وان القطاع يعمل علي نحو مواز في العديد من المشروعات الاخري مثل التحول الرقمي و اعداد كوادر قيادية شابة والتي ستؤدي الي فعالية اكبر في العمل البترولي و تسريع وتيرته. وحث الملا العاملين علي الاستمرار في الالتزام بمبادئ واخلاقيات العمل ومبادئ ومعايير السلامة في بيئة العمل مؤكدا انها مفتاح تحقيق النجاحات الاخيرة والاستمرار علي نفس الخطي.