اجتماع مع وايلد الأمريكية لتطبيق الأسس العالمية بأعلى درجات الأمان فى الحقول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في إطار فعاليات مؤتمر ايجيبس ٢٠٢٠ اجتماعا مع ممثلي شركة وايلد ويل العالمية والرائدة عالميا في مجال الاستشارات والخدمات التقنية في مجال الآبار و تنفيذ الاعمال الخاصة بها بأعلي درجات الامان والسيطرة علي الأزمات وضم وفد الشركة كوري هوفمان المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط و باري موار المدير العام لاعمال الحفر ومنطقة أوروبا و م/ داليا توفيق مدير مكتب مصر ومدير تطوير أعمال الشرق الأوسط. وجاء الاجتماع في إطار التنسيق بين الوزارة والشركات العالمية المتخصصة في المجالات المطلوبة لدعم استراتيجية الوزارة في التوسع في أعمال التنقيب و الحفر بجمهورية مصر العربية وتهيئة المناخ والبنية التحتية للاستثمارات الأجنبية لمواكبة خطة الوزارة التوسعية في تنمية وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية . وقد اكد المهندس طارق الملا علي أهمية تطبيق الأسس العالمية للامن والسلامة في اعمال الابار وأعمال الحفر. وتم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون مع شركة وايلد ويل التي انشأت مكتب مصر الإقليمي وتوجيه استثماراتها من خلال توفير احدث المعدات التكنولوجية من قبل الشركة بمصر لدعم الشركات المصرية والعالمية في مجالات البحث والإنتاج. وأكد كوري هوفمان وداليا توفيق علي التزام الشركة الدعم الكامل لاستراتيجية الوزارة من خلال برامج التدريب المتطورة لخلق كوادر مصرية بكفاءات متخصصة في الأمن والسلامة لاعمال حفر الآبار لمواكبة الطفرة التوسعية في قطاع البترول ، بالإضافة الي تقديم جميع الخدمات والدراسات الهندسية للوصول الي منظومة آمنة من آليات وبرامج الحفر لجميع شركات البترول العالمية والمصرية كما قام ممثلي الشركة بعرض الأجهزة المتطورة والتي تم نقلها للمنطقة الحرة بالإسكندرية لاتاحة سرعة الدعم والتحرك لاحتواء الأزمات الفنية في حواجز أمان الحفر BOP بمختلف الأنماط سواء كان بحريًا او بريًا.