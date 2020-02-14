وزيرة التخطيط تعلن انتهاء فترة الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ انتهاء فترة الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم “التعليم حياة” الذي تديره شركة “إن آي كابيتال” القابضة بتغطية كل الوثائق المطروحة 1.1 مرة، مشيرة إلى أن الصندوق لايزال مفتوحًا لراغبي الاستثمار وسوف يُعلن سعر الوثيقة يوميًا في كل فروع بنك مصر وبنك القاهرة.

ووجهت وزيرة التخطيط الشكر لكل الأعضاء المؤسسين للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والمكتتبين والعاملين على الصندوق، موضحة أن حجم التغطية في فترة الاكتتاب يعكس اهتمام الأطراف جميعها؛ دولة ومؤسسات وأفراد، بتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية.

من جانبه قال السيد/ محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي: “سعداء بانتهاء فترة الاكتتاب وكل أعضاء مجلس الإدارة متشوقين للعمل على تحقيق أهداف الصندوق لتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي”.

وقال السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال القابضة “فخورين بثقة المجلس وتكليفنا بإدارة أموال هذا الصندوق الذي يتيح لشركة ان أي كابيتال المبادرة في عمل قومي ينعكس نجاحه على المواطن المصري .”

ويضم مجلس إدارة الصندوق عددًا من الشخصيات ذات التأثير في مجال التعليم والخدمات المالية وهم: السيد/ محمود منتصر رئيسًا للصندوق، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي الاستشارى لكبار علماء مصر، الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري السابقة، والسيد/ حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، والدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولًا، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، والدكتورة دينا البرعي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية، والسيد/ رؤوف غبور، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، والسيد/ صادق السويدي، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت فى ديسمبر الماضي؛ قيام شركة “إن آي كابيتال” القابضة بفتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، “التعليم حياة” بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى.

يذكر أن شركة ان اي كابيتال القابضة هي شركة تابعة لبنك الاستثمار القومي وتعمل على تقديم الخدمات الاستثمارية غير المصرفية لدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.