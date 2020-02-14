مجدى البدوي في “مؤتمر عمال سوريا”: نرفض صفقة القرن ..وموقف عمال مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى جلاء “الإحتلال”

اكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والثقافة والأثار على موقف عمال مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفضهم لأي صفقات من شأنها الإنتقاص من الحق الفلسطيني في إسترداد أرضه المحتلة ،والدفاع عنها ..وأعلن “بدوي” خلال المؤتمر المسائي الذي عقده الإتحاد العام لنقابات عمال سوريا بالعاصمة دمشق ،وبحضور شخصيات سياسية ونقابية عربية ودولية ،على أن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق ،عن رفضه لما تسمى بصفقة القرن وقال أنها مخطط أمريكي وصهيوني لرسم شرق أوسط جديد تكون اليد الطولى فيه للعدو الإسرائيلي ،موضحا أن نشر الإرهاب ودعمه من جانب أمريكا وإسرائيل وتركيا ما هو إلا مقدمة لتمرير تلك الصفقة المشبوهة .ودعا “بدوى” المجتمع الدولي بالإستمرار في رفض هذه الصفقة التي تخالف كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية ،وكذلك الضغط من أجل جلاء الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية في فلسطين وجنوب لبنان وجولان سوريا ..ودعا “بدوى” أيضا الفصائل والحركات الفلسطينية بضرورة سرعة التوحد لمواجهة تلك التحديات والمخططات..ويعقد الإتحاد العام لنقابات العمال في سوريا خلال هذه الايام مؤتمره السابع والعشرون ،وينظم جلسات ونقاشات عمالية لرفض العدوان الإسرائيلي والأمريكي والتركي ،وكذلك صفقة القرن ،والتضامن مع “الحق الفلسطيني”.