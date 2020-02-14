“الزراعة”تنظم قوافل بيطرية  مجانية لصغار المربين بمحافظة سوهاج

قال د هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية انه استمرارا لجهود وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه لدعم صغار المربيين في القري الاكثر احتياجا بصعيد مصر وبتطبيق البحوث العلميه في الحقل لخدمه المجتمع نظم معهد بحوث التناسات الحيوانيه قافله بيطريه مموله من ADP بمراكز محافظه سوهاج بالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطريه وهيئه الخدمات البيطريه وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانيه وذلك في الفتره من 8فبراير الي 13فبراير 2020 في مراكز سوهاج والبلينا طما والمراغه والمنشاه لخدمه صغار المربيين مجانا في القري الاكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسليه واجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحيه والتحصينات الغير سياديه والمسح الوبائي للامراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين علي التقنيات الحديثه في تشخيص وعلاج الامراض التناسليه مثل السونار والتلقيح الصناعي وعمل ندوات ارشاديه عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذيه الحيوان لخفض تكاليف تغذيه الحيوانات وعمل ندوه عن التحديات التي يواجهها الانتاج الحيواني وحل المشاكل التناسليه في القطعان الحلابه و عن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه لحيوان المزرعة ورفع الانتاجيه