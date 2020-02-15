وزير الثقافة تتراس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجمع العربى للموسيقى ال 25 

تراست الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجمع العريي للموسيقى الجلسة الاولى من المؤتمر العام للمجمع في دورته ال ٢٥ والتى تستضيفها القاهرة على مدار يومين ١٤ و١٥ فبراير الجاري بمقر المجلس الاعلى للثقافة .ناقشت الجلسة الافتتاحية جدول اعمال المؤتمر فى هذه الدورة ثم استعرض الدكتور كفاح فاخورى امين المجمع تقرير العمل منذ انعقاد اخر مؤتمر عام ٢٠١٨ وحتى فبراير 2020 والذى تضمن عدد من النقاط منها موقف مجلة البحث الموسيقي ، مجلة الموسيقى العربية الالكترونية، الندوات العلمية التى شارك بها المجمع ، مسابقة التأليف الموسيقي العربي الدولية لعام ٢٠١٩، فعاليات يوم الموسيقي العربية الدولي ، جوائز المجمع العربي للموسيقي ٢٠٢٠، تعاون الامانة العامة لجامعة الدول العربية مع المجمع الى جانب تقريرى انشطة الاعضاء عن المؤتمر والهيئة العلمية وهيئة مجلة البحث الموسيقي ، موقع المجلة الالكتروني وما وصلت إليه من تحديث، عضوية المجمع في مركز الشبيبة العربي الاوروبي بقبرص إلى جانب مناقشة الوضع المالى للمجمع .وخلال الجلسة وجهت عبد الدايم بمشاركة اللبنانى الدكتور هياف ياسين بمؤلفه الفائز بجائزة مسابقة المجمع الدولية للتاليف الموسيقى العربى عن عام 2019 خلال الدورة المقبلة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذى ابدعه لكلمات قصيدة اخفى الهوى لابن الفارض .