وسط هتافات ” تحيا مصر ” : وزير التنمية المحلية يفتتح تطوير ورفع كفاءة نفق المشاه بميدان الجيزة

بحضور المحافظ افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق المشاة بميدان الجيزة بحضور محمد أبوالعنين عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وذلك بتكلفة وصلت ٢٠ مليون جنيه لخدمة المواطنين وتسهيل المرور بميدان الجيزة، خاصة كبار السن .. وسيتم توفير مراقبة بالنفق بالكامل من خلال 16 كاميرا مراقبة . وأعرب عدد من المواطنين المترددين علي منطقة ميدان الجيزة عن سعادتهم بافتتاح النفق والذي سوف يساعدهم علي الانتقال والحركة اليومية لهم ، وهتفوا ” تحيا مصر ” . واستمع الوزير شعراوي الي شرح من محافظ الجيزة عن أعمال التطوير التي شهدها النفق وشملت معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضها للعوامل الجوية إضافة إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أى عيوب موجودة بها. واضاف محافظ الجيزة ان المحافظة​ تعاقدت مع شركة امن ونظافة على مدار 24 ساعة، كذلك تم التعاقد مع شركة لصيانة السلالم الكهربائية وتعيين أفراد امن على السلالم لمنع تخريبها .