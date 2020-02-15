الأسكندرية ..إحباط محاولة تهريب 4 طن حشيش  واستمرار حملات الازالة للتعديات 

كتب احمد سلامة ودينا صاموئيل

أحبطت مديرية امن الاسكندرية محاولة تهريب قرابة 4 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وجرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أكدت وصول (حاويتين) قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائي (حمص مخلوط بالطحينة) مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحري، حيث تم فض المعلبات المعدنية التي تحتوى المنتج الغذائي المشار إلية والتي بلغت (15842 علبة تحوى مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900كيلو جرام).

وتم تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجارى تكثيف الجهود لضبطهم وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 390 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حملات الازالة للتعديات على املاك الدولة

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية اليوم الأربعاء برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحى حملة مكبرة لازاله التعديات على أراضى أملاك الدولة التابعة للهيئة العامة للسكك الحديدية.

أتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الإزالة وإنفاذ القانون للتصدى لمافيا البناء المخالف لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشارع السكندرى والحفاظ على المرافق العامة للدولة وإزالة التعديات واستعادة تلك المساحات من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر من الأراضى وعلى حقوق الدولة فى امتلاكها والحفاظ على المرافق العامة للدولة.

بحضور اللواء أشرف زغلول حكمدار غرب اللواء إيهاب شمسية مساعد فرقة الداخلية ومأمور قسم شرطة مينا البصل وضباط ومعاونى المباحث وقوات من الأمن المركزي وهيئة القومية للسكك الحديد والمهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ومساعد مكتب رئيس الحى والمهندسة مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة مدير إدارة المشروعات بالحى والمشرف على إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية بالحي.

وأسفرت الحملة فى تنفيذ 1 قرارات إزالة تعديات على أراضي ملك الدولة تابعة للهيئة القومية للسكك الحديد والصادر لها قرار رقم 64 لسنة 2018 وهى عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض بمسطح حوالى 96 م مربع تقريبا بمحطة جنينة القباري.

من جانبه أكد رئيس الحى، أنه جارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وما زالت الحملات والمتابعة مستمرة للتصدي للمخلفات والتعديات على أراضى الدولة بنطاق الحي لاستعادة الانضباط.

كما قام حي وسط برئاسة العميد فادي وديع، بإحلال وتجديد عدد ٤٦ زراع بالكشافات بمنطقة الحضرة ، ووابور المياه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للكهرباء بالحى ،كما تم صيانة الأعمدة بالطريق الدائرى، ورفع عامود متهالك ب ١٢ شارع مرسى بدر _العطارين للخطورة.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود، أعمال الحفر لزراعة عدد (٤٠) أعمدة إضاءة بنجع عمر قبلى، وتم صيانة عدد (٦)كشافات بالكيلو٤٩ والكيلو ٥٠.

كما قام حي المنتزة أول برئاسة الأستاذ/ حمدى عبد العليم شامه، بالبدء فى أعمال إنارة وصيانة الكشافات بشارع ١٦ الملك ، ومتفرعاته بمنطقة الفلكى.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندي، بإزالة عواميد الإنارة التالف والآيلة للسقوط بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي و وصيانة وإنارة عدد 12 كشاف صوديوم وإصلاح بعض الكابلات الكهربائية الأرضية من مدخل شارع المعهد الديني وصولا إلى معسكر أبي بكر الصديق.

وقام الحى برفع كابلات هوائية حول أعمدة الإنارة بشارع النبوي المهندس على الجانبين، وعددهم 14 كابل وتم إدخالهم في أعمدة الإضاءة، وتم إنارة عدد 14 عامود كشاف ليد. كما تم رفع عامود إنارة تالف وآيل للسقوط بالجزيرة الوسطى بتقاطع طريق الإصلاح – الملاحة مع شارع الملك أمام محطة الصرف بالبرنس البحري، وتم رفع كشافات الليد، وتركيبها على الأعمدة.