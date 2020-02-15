فى جولة تفقدية لوزير النقل بأسوان وقنا: ٢١ محورا جديدا على النيل بتكلفة 6.4 مليار جنيه 

كتبت رضا النصيرى

اكد فريق مهندس كامل الوزير أنه تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديد على النيل تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور وجار تنفيذ عدد (8) محاور والمرحلة المستقبلية تضم عدد (6) محاور لتحقق ربط شبكة الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتساهم فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية التي تنفذهاوزارة النقل في صعيد مصر أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء اشرف عطية محافظ اسوان وكلا من رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، جولة تفقدية، اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي أسوان وقنا.

بدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان أسوان، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والأعمدة الخاصة بالكباري والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من عدد (4) كباري رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى على مفيض السد العالي- كوبرى الطريق الزراعي الغربي – كوبرى الزراعي الشرقي (الكورنيش) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق)، ووجه الوزير قيادات

هيئة الطرق والكباري باستغلال ناتج أعمال الحفر، عن طريق ردم منطقة “خور” حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لخدمة المحافظة مشيرا إلى أن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان – برانيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوي الغربــــــي (القاهــرة – أســـوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والطريـــــق الزراعــــــي الغربـــــي (القاهـــــرة – أســــوان) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان / أبــــو سمبــل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل حيث تابع أعمال الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ اجمالي تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 18.2 كــم، و يتكون من عدد 7 كباري منها ( 4 ) كبارى رئيسية ( كوبرى الزراعى الشرقى – كوبرى النيل – كوبرى الزراعى الغربى – كوبرى الصحراوى الغربى) وعدد 3 كباري و3أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف ، وحيث يبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل ( 25 ) متر و يبلغ عــــرض باقى قطاعات الكبارى ( 21 ) متر حيث أكد الوزير أن تنفيذ محور دراو على النيل للربط بين الطريق الزراعي الشــرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعــي الغربى ( القاهــرة – أســوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة اســـــوان بحيث يكـــون محـوراً حــــراً .

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.50 م لكل اتجاه والذي يشمل عدد 10 كباري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبري الطريق الزراعي الشرقي) و5 كباري و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدى الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد(30 يونيو2020) خاصة مع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان.

كما يتفقد الوزير أعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي يبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.20 متر رصيف للمشاة بعرض 2.30 م لكل اتجاه وجزيرة بعرض 2 م.

ويشتمل المحور على عدد 30 عملا صنـاعيا 14 كوبري و16 نفق) ومنها عدد 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي – نهر النيل – ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة – أسوان – الطريق الزراعي الغربي – السكة الحديد – الطريق الصحراوي الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وسيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق (القاهرة – أسوان) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

وعلى هامش جولته التفقدية أكد وزير النقل أنه بخصوص طريق القاهرة اسوان الصحراوي غرب النيل فقد وجه قيادات هيئة الطرق والكباري بالبدء في ازدواج المسافة من الأقصر حتى ابوسمبل على عدة مراحل لمواجهة حوادث الطرق

واوضح وزير النقل أن هذه المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل ،مضيفا أنه اعتبارًا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري) وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كل