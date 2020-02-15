مستشفى مدينة ١٥ مايو تماطل في علاج مواطن بدون فلوس

كتب محمد حنفي

تماطل الان مستشفى مدينة ١٥ مايو في استقبال حالة جلطة بالمخ للمواطن حنفي ابراهيم عطوة بحجة أنه يجب أن يدفع مبلغ تحت الحساب مقدما بل طالبت أهل المريض بإرساله للعناية المركزة لتحدي المستشفيات الأخري دون توقيع الكشف الطبي عليه لأكثر من ساعة وحينما حاول أهل المريض الاستغاثة بالنجدة تم التفاوض علي عمل التحاليل له ثم فوجئ أهل المريض بعد أخذ العينات بأنه سيتم عمل الفحوصات والأشعة فقط بعد دفع مبلغ ٥٥٠ جنيه ..ولايزال الإهمال في الحالة مستمر ..