محافظ القاهرة : تقديم الدعم الكامل لانجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ومديري المديريات ونواب المحافظ ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للمحافظة ورؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللازم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تنطلق فعالياتها اليوم ولمدة أربعة أيام مع تذليل أي معوقات قد تواجه الحملة . وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية في نطاق المحافظة للحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال مشيرا إلي قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم. وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تجهيز فرق صحية ثابتة و متحركة لتجوب الشوارع ، كما تم توفير السيارات الخاصة بانتقال المشرفين علي تنفيذ الحملة وتدريب قيادات إدارة الشئون الوقائية والعاملين بالمناطق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة من أطباء ومراقبين صحيين وتمريض وثقافة صحية وصيادلة والمتطوعين علي أعمال الحملة كما تم التنبيه على الوحدات الصحية بتعليق اللافتات الخاصة بالحملة والتي تم توفيرها بكل مقر في أماكن واضحة للإعلان عن الحملة . وأشار محافظ القاهرة إالى إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الامن ، والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ، والشباب والرياضة ، ووزارة الأوقاف ، ورؤساء الاحياء لتسهيل مهام القائمين علي الحملة والإعلان عن أهميتها.