“مستثمرو العاشر”: اجراءات البنوك مع المستثمرين تخالف تعليمات “المركزي” وتخلق بيئة طاردة للاستثمار ومنفرة للمستثمرين

أكد أيمن إسماعيل نائب رئيس لجنة البنوك بجمعية مستثمري العاشر من رمضان ان البنوك المصرية مازالت تمارس البيروقرطية مع المستثمرين المصريين مؤكدا أن العراقيل البيروقراطية وثقل الإجراءات التي تقوم بها البنوك تحول دون تحقيق الهدف المنشود على أرض الواقع وهو زيادة الاستثمار لتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف نائب رئيس لجنة البنوك بجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن البنوك تضرب بتعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي عرض الحائط حيث أنها مازالت تمارس أساليب صعبة وضغوط كبيرة علي المستثمرين من حيث الحصول علي ضمانات مبالغ فيها تصل إلي أضعاف أضعاف قيمة القروض التي يحصلوا عليها من تلك البنوك مؤكدا أن الاجراءات البنكية تخالف تعليمات البنك المركزي وتخلق بيئة طاردة للاستثمار ومنفرة للمستثمرين.