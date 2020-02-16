القاهرة الثقافي الدولي يناقش ” العلاقة بين الفنون والإبداع وإشكالية الوعي بالوطن العربي”

تحت رعاية وزارة الثقافة وإشراف الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة، يعقد صالون القاهرة الثقافي الدولي ندوته لشهر فبراير تحت عنوان ” دور الفنون والإبداع في تنمية الوعي بالوطن العربي”.

يعقد الصالون في التاسع عشر من فبراير الموافق الأربعاء الساعة الخامسة مساء، تحت عنوان” ” دور الفنون والإبداع في تنمية الوعي بالمنطقة العربية”، متناولا، دور السينما والدراما والرسائل الموجهة، تحديات السوشيال ميديا وتأثيرها على الوعي، مدى ملائمة الفنون والآداب في ظل آليات العصر الحالي، مؤثرات الوعي الجمعي وتأثر النشء، الدعم الحكومي في الوطن العربي للسينما والمسرح والفنون الرفيعة ومدى تأثيره وتأثره، كيف يساهم الفن والأدب في تجديد الخطاب الديني، الفنون المستقلة والحركات الشبابية الإبداعية وعلاقتها بالهوية وتأثيرها على الوعي، فلسفة الإبداع بين المأسسة والعمل الحر، العلاقة بين الوعي والإبداع، والعوامل والمؤثرات التي تساهم في تشكيل الوعي الجمعي في الدول العربية، والعلاقة بين هذه العوامل في ظل التحديات الراهنة، وكذلك مدى تأثير الحركات الأدبية والفنية الشبابية في المجتمعات العربية.

يشارك في الصالون نخبة من الكتاب والمثقفين وممثلي السفارات العربية ومنهم، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب المصرية، السفير حازم أبو شنب من فلسطين، الروائي والمنتج حسن نوح، الإعلامية مديحة عاشور، الدكتورة جميلة المحمودي من ليبيا، العميد الشاعر مجدي الحجار من لبنان، الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عازفة الفلوت العالمية د رانيا يحيي. الأستاذ بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة. والكاتب اليمني محمد الغربي عمران َ الإعلامي أحمد علي من العراق ، المستشارة دينا المقدم/ مصر، خالد المجرشي- السعودية.