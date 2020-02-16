وزير النقل يبحث مع سفير الهند دعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

استقبل وزير النقل الفريق مهندس /كامل الوزير ، السفير الهندي بالقاهرة السيد/ راهول كواليشيرايت وذلك لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل في بداية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند والرغبة المشتركة في دعم التعاون المشترك ثم استعرض الوزير التعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية والمتمثل في تنفيذ شركة كيرنكس الهندية لتطوير عدد 125 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الالكتروني والتي تم الانتهاء من عدد 117 مزلقان منها حيث أشار وزير النقل الى ضرورة ضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع الهام الذي يساهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بالسكك الحديدية. وأكد السفير الهندي أن قمة منتدى الهند افريقيا التي عقدت في عام 2015 قامت باتاحة خط ائتماني اضافي لدعم عدد من المشروعات من بينها مشروعات البنية التحتية في افريقيا مشيرا الى رغبة الشركات الهندية في التعاون في مجال السكك الحديدية في مصر فأكد الوزير على أن منظومة السكة الحديد في مصر تشهد تطورا كبيرا في كافة قطاعاتها وأن التعاون في كافة المشروعات يتم عن طريق النشر العلني على كافة الشركالت العالمية المتخصصة في المجالات المختلفة لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية مضيفا أن هناك عدد من المشروعات يمكن ان تشكل مجالا للتعاون الاستثماري بين الجانبين مثل مشروعات انشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة وازدواج خطوط أخرى وفقا للمواصفات التي تضعها هيئة سكك حديد مصر على أن تكون متزامنه مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات مشيرا الى انه في ضوء اهتمام الجانب الهندي بالتعاون المشترك مع الدول الافريقية فانه يمكن ايضا التعاون الاستثماري بين الهند ومصر في تمويل مشروع الربط السككي بين مصر والسودان وكذلك التعاون الاستثمارى المشترك فى تطوير طريق القاهرة اسوان الصحراوي غرب النيل خاصة وأنه جزء من طريق القاهرة – كيب تاون حيث سيوجه التعاون التمويلي فى تنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية مشيرا الى أن هذا المشروع سيكون محورا هاما للتعاون التجاري بين الدول الافريقية و سيخدم المواطن المصرى والإفريقى، وسيفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.