وزيرة الصحة خلال مغادرة العائدين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي: مصر لا تنسى أبنائها في الداخل والخارج

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر لا تنسى أبنائها، مؤكدة حرص القيادة السياسية على الإهتمام بأبناء الوطن في الدخل و الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، من داخل الحجر الصحي بمرسي مطروح، بالعائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والاطمئنان عليهم، والتأكد من خلوهم من أي فيروسات معدية، وعودتهم إلى منازلهم.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للفريق الطبي و الطاقم الإداري وطاقم قيادة الطائرة ورجال مصلحة الجوزات بوزارة الداخلية و القوات المسلحة لما بذلوه من جهد في عملية الحجر الصحي، مشيدة بتكاتف والتفاف جميع أجهزت الدولة للحفاظ على أبنائها.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن جميع الفرق الطبية والتي بلغ عددها 450 فردًا تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأعربت وزيرة الصحة عن فخرها بما قدمه أبناء وزارة الصحة والسكان للمصريين العائدين من مدينة ووهان والذي يبلغ عددهم 302 فرد، موضحة أن جميع الفرق الطبية و الإدارية شاركوا في هذه الملحمة الوطنية بمحض إرادتهم ورغبتهم في خدمة الوطن، وسيتم تكريمهم، وتخليد أسمائهم بجدارية تذكارية في إحدى المنشآت الصحية التعليمية التابعة للوزارة قائلة لهم “أعطيتم للعالم درسًا في كيفية التعامل مع الأحداث الكبري وكنتم على قدر الحدث”.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إن رجال الحجر الصحي بجميع منافذ البلاد على يقظة تامة ومتأهبين على مدار ال 24 ساعة، لمتابعة المسافرين والقادمين، لافتة إلى تفعيل برنامج متابعة القادمين من الخارج بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حيث يتم إرسال بيانات العائدين إلى المديريات المقيمين بها بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والفحص بالحجر الصحي.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان أن عيادات الحجر الصحي قامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج ل 1121 من المترددين عليها، كما تم تحويل 13 حالة لتلقي الخدمة الطبية الفائقة بمستشفى الإخلاء خلال فترة الحجر الصحي.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم تخصيص 9 أتوبيسات لنقل العائدين إلى منازلهم، بناءً على استطلاع آرائهم للأماكن التي يرغبون في الوصول إليها، حيث تم تخصيص 6 أتوبيسات إلى محافظة القاهرة، و3 إلى محافظة الإسكندرية، كما تم توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة لنقل السيدات الحوامل بمرافقة طبيب إلى منازلهم.

كما قدمت وزيرة الصحة والسكان بعض الهداية للأطفال بالحجر الصحي، والتقطت الصور التذكارية مع العائدين من مدينة ووهان الصينية والفرق الطبية والإدارية.

ومن جانبهم، أشاد العائدون من مدينة ووهان الصينية بالخدمات الطبية وغير الطبية التي حظوا بها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي، معربين عن فخرهم بمصريتهم وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عودتهم لبلدهم خوفًا عليهم.

كما أشاد العائدون بروح التعاون التي لمسوها من الفريق الطبي خلال فترة عزلهم، مؤكدين أن جميع الفرق الطبية كانت عين تسهر على خدمتهم ولم يدخروا أي جهد في سبيل راحتهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.