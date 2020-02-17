الدولار ينخفض في مصر ويسجل 15.58 جنيه

انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين، أمام الجنيه في مصر، مسجلا رقما قياسيا، حيث وصل سعره في البنك التجاري الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.فيما سجل سعره في البنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.أما في البنك المركزي المصري فوصل سعر الدولار 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.وفيما يلي رسمي توضحي يكشف عن انخفاض الدولار بشكل كبير في مصر، حيث خسر جنيهين تقريبا على مدار عام كامل، ليصل إلى 15.60 بعد أن كان 17.50.وكان الجنيه المصري قد ارتفع الاثنين الماضي لأعلى مستوياته مقابل الدولار لأول مرة منذ 3 سنوات، بعد سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي.وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.