وزير الثقافة تعتمد برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا

تجسيداً لاعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2020 عاما للثقافة والوعى وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادى ممثلون فى كل من دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض وهيئة تنشيط السياحة فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل .

قالت عبد الدايم ان التوجه بالمنتج الابداعى الى جنوب مصر يأتى على درب اعادة تشكيل الوعى وبناء الانسان والارتقاء بالذوق العام ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية ومحاربة الابتذال ، مؤكدة تواصل الجهود لنشر التنوير فى مختلف ربوع الوطن تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية ، واضافت ان مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا يعد امتدادا للفعاليات الفنية والثقافية فى الصعيد الهادفة الى مواجهة التعصب والارتقاء بالذوق العام وتقديم الوان فنية هادفة وجادة تنعكس ايجابا على المجتمع وتحافظ على الامن الثقافي المصري .

يذكر ان برنامج الفعاليات يضم 10 حفلات متنوعة تقام على مدار 6 ايام لنجوم الغناء والموسيقى فى مصر هم على التوالى فريق بلاك تيما ، مدحت صالح وفرقته ، فريق وسط البلد ، على الحجار وفرقته ، مي فاروق ، فرقة الأقصر للفنون الشعبية ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، دينا الوديدي وفرقتها ، هشام عباس وفرقته وفريق مسار اجبارى ويحتضنها معبد دندرة ، قصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى .