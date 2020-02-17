برقية تهنئة من مجدي البدوي إلى رئيس “عمال سوريا” :” نهنئكم بنجاح مؤتمركم العام ونساندكم في معركة التنمية وإعادة الإعمار ومواجهة الإرهاب”

بعث مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار ببرقية إلى السيد جمال القادري رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال سورية يهنئه فيها بنجاح “المؤتمر العام” ..وجاء في البرقية :”نتقدم لكم بخالص التهاني القلبية على نجاح المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد بدمشق في الفترة مابين 13- 16 شباط / فبراير 2020 ،والذي إنتهى ببيان ختامي شامل لخص كل فعاليات هذا المؤتمر الكبير ،الذي يؤكد على قوة تنظيم وإرادة هذا الإتحاد العريق” ..وأضافت البرقية :” ونؤكد هنا على مواقفنا الثابتة تجاه سورية وما تتعرض له من حرب كونية لا مثيل لها ،ولكنها الأن تحقق الإنتصارات وتحرير الأراضي السورية من خفافيش الظلام والإرهابيين المدعومين من أمريكا وإسرائيل وتركيا ..كما نثني على الدور التاريخي الذي يقوم به عمالكم في معركة مواجهة الإرهاب ،وكذلك معركة التنمية وإعادة الإعمار ..لكم التحية ..ولسورية النصر”