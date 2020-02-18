“الزراعة” تبحث استعدادات إطلاق الحملة القومية للنهوض للذرة الشامية

عقد معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية الاجتماع التمهيدي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، بحضور، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، و الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتورعبدالعليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بحضور مديري عموم الإرشاد الزراعي بمحافظات الجمهورية، وأخصائيو المحصول بالمحافظات. وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، على أهمية توحيد الجهود الارشادية، بكافة الجهات التي تقدم خدمات الارشاد بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة والجمعيات الزراعية، بما يعود في النهاية بالنفع على المزارعين بالمحافظات المختلفة، بحيث يتم نقل التقنيات الزراعية الحديثة لهم. وأشار عزوز الى أهمية التوعية بإستخدام تقاوي معتمدة، ومستلزمات زراعية مسجلة بوزارة الزراعة، وعدم استخدام أية مدخلات زراعية مجهولة المصدر، للوصول الى اقصى انتاجية فدانية، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه. ومن جهته أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن هناك إرتباطاً وثيقاً بين قسم بحوث الذرة الشامية والإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة، لافتاً الى انه سيتم تنفيذ الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية لدى المزارعين في صورة حقول إرشادية وحقول تعليمية بإجمالي عدد ٤٠٠ حقل في ١٧٠ مركز وإدارة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري. وأوضح انه تم تنفيذ حقول إرشادية لترشيد إستخدام المياه لأول مرة في الموسم الماضي بإجمالى ١٥٠ حقل في ١٤ محافظة وذلك بزراعة هجن عالية الإنتاج ومبكرة في النضج وذلك من خلال تنفيذ ممارسات حقلية فعالة لتوفير المياه لنشرها لدى المزارعين. وأشار خليل الى أهمية تفعيل منافذ الإرشاد في الإدارات الزراعية بمديريات الزراعة بالمحافظات، بإعتبارها المنفذ الوحيد لنشر الهجن الجديدة والمتميزة في المحاصيل المختلفة، خاصة الذرة الشامية، والتي تتميز بالصفات الجيدة مثل تحمل الحرارة والتبكير في النضج وتوفير المياه وكذلك صفة بقاء النباتات خضراء حتى الحصاد، الأمر الذي يساعد في إستخدامها لانتاج السيلاج بدون كيزان، والاستفادة منها كعلف أخضر. وناقش الاجتماع برنامج الموسم الحالى ٢٠٢٠ فى المحافظات والتى سيتم تنفيذ الحقول الإرشادية المجمعة بها وذلك بزراعة حوالي ٢٠٠٠ – ٣٠٠٠ تجميعة ارشادية، مساحة الواحدة ١٠ فدان كحقول إرشادية بغرض ترشيد استخدام المياه بها وذلك في عشر محافظات من بينها 6 حقول بالوجه البحري، و 4 بالوجه القبلي. وتم تكليف مديري الإرشاد الزراعي وأخصائيو المحصول بجميع محافظات الجمهورية بضرورة المتابعة اليومية لمحصول القمح ومتابعة الإصابة بالصدأ والتوصية بالرش بأحد المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة في حال ظهور الإصابة.