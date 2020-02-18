 فايلر وكارتيرون يحشدان القوة الضاربة من أجل خطف اللقب:الأهلي والزمالك .. من يحصد السوبر؟

تنتظر جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهيري الاهلي والزمالك على وجه الخصوص مواجهة من العيار الثقيل الخميس بين الأهلي بطل الدوري في الموسم المنقضي، وغريمه الزمالك بطل الكأس، على لقب السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكعادة القمة المثيرة للقطبين، التي تترقب فيها جماهير الفريقين دائما، توهج نجم معين، تتركز الأنظار هذه المرة على جناح الأهلي محمود كهربا المنتظر أن يظهر لأول مرة بالقميص الأحمر، في هذه المواجهة التاريخية، بعد رحيله عن الزمالك الصيف الماضي، على وقع أزمة تنتظر إدارة الأبيض حسمها عبر الفيفا خلال الفترة المقبلة.

ولعب كهربا بقميص الزمالك، خلال السنوات الخمس الماضية، التي تخللها إعارته عامين لنادي اتحاد جدة السعودي، قبل أن يدخل في صدام مع إدارة القلعة البيضاء، قرر بعدها الرحيل بسبب الخلاف على زيادة راتبه، وتوثيق عقده الجديد لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الصيف الماضي، قبل أن ينتقل لصفوف الأهلي بعد أقل من 5 أشهر من رحيله عن الزمالك، ليبدأ مرحلة جديدة مليئة بالضغوط والتحديات التي سيكون السوبر المقبل أولها.

ويقع كهربا منذ رحيله تحت ضغط الهجوم الكاسح من جماهير الأبيض التي لا تتردد في استغلال أي فرصة من أجل النيل من اللاعب، الذي لم تحسم أزمته بعد، مما يعطي مؤشرًا بصدام منتظر بينهم وبين كهربا في أبوظبي.

من جانبه يسعى كهربا لترك بصمة فنية لا تنسى بموقعة السوبر المحلي، ليكسب مزيدا من جماهير الأهلي إلى جانبه في ظل معركة الضغط النفسي التي يعيشها، مع جماهير الزمالك، التي بدورها تأمل في الفوز لتحقيق مكاسب عدة، أهمها حصد لقب جديد، والحفاظ على فرحة السوبر الأفريقي.

كما أصبح رمضان صبحي وشيكابالا نجمي الشباك في الاهلي والزمالك، وهما جاهزان تماما للمشاركة في اللقاء المرتقب بعد غيابهما عن المشاركة في المباريات منذ فترة ليست قليلة بسبب الاصابة التي لحقت بكل منهما، حيث شارك رمضان صبحي في اخر تدريبين قبل سفر الاهلي الى الامارات واصبح جاهزا بدنيا لخوض اللقاء، كما خاض شيكابالا ودية الزمالك أمام ضيفه جولدي التي اقيمت الاحد الماضي بعد العودة من قطر وقبل السفر الى الامارت وتأكد خلالها كارتيرون من جاهزية شيكابالا لتصبح القوة الضاربة في صفوف الفريقين جاهزة للديربي المرتقب على لقب السوبر.