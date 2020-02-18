الحكومة تستأنف برنامج طرح الشركات العامة فىً البورصة ..نهاية مارس 2020

اعلن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ان الحكومة سوف تستأنف برنامج الطروحات الحكومية اعتبارا من نهاية شهر مارس القادم مشيرا الى ان البرنامج تعطل وتأجل بسبب العديد من الأحداث خلال الشهور الماضية.. وقال ان هناك ثلاث شركات -رفض الوزير الإفصاح عنها-سيتم الطرح مساهمات منها فىً بورصة الأوراق المالية .وقال فىً تصريحات خاصة ان هناك ثلاث شركات تم تأجيلها من المرحلة الأولى التى تم فسحها طرح حصة من الشرقية للدخان لكن سيتم هذه المرة استئناف الطرح وربما يكون بنك القاهره ثانى برامج الطروحات التى ستبدا اعتبارا من نهاية مارس موضحا ان اللجنة دفعت بعملية طرح بنك القاهره بعد ان انتهت من جميع الاجراءات ..واعلن وزير قطاع الاعمال فىً تصريحاته الخاصة ان استراتيجية برنامج انتاج السيارات والاتوبيسات الكهربائية ربما يتاخر بعض الوقت نظرا للظروف التى تمر بها الصين وانتشار فيروس كورونا مشيرا المشكلة ان الشركة التى تم الاتفاق معها وهى يوهان تقع فىً منطقة وهان الصينيه ،مشيرا الى انه يتم التواصل مع المسئولين فىً الشركة الذين يديرونها من منازلهم ..وقال ان الصندوق السيادى يقوم الان بدراسة المجموعة الأولى من الأصول التى أحالتها الوزارة وننتظر رده للشراكة مع المستثمرين.. من جانب اخر قال وزير قطاع الاعمال انه قام بزياره لثلاث شركات صلب فىً منطقه حلوان مشيرا الى انه تمت دراسة مع استشاري سويسري لبدء التطبيق لتحسين الشركات ..وقال ان الدلتا للصلب سيتم فىً يونية القادم استكمال الدراسات الخاصة بها من خلال أضافه ٢٥٠ الف طن بيليت والتى تنتج اكثر من ٤٠ الف طن من حديد التسليح ليكون لديها اكثر من ٥٠٠ الف طن مشيرا الى ان ذلك سوف يحدث نقلة للشركة وسيتم فىً ٢٠٢٠-٢٠٢١ تحقيق ربحية بدلًا من خسائر ٧٠ مليون جنيه.