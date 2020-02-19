إنخفاض الطلب علي البترول بسبب “الكورونا”

نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا عن توقعات الطلب على الوقود عن شهر فبراير 2020، للتوقعات على المدى القصير (STEO).

وتضمن التقرير توقعات ببلوغ متوسط الطلب العالمي على الوقود السائل 101.7 مليون برميل يوميًا في عام 2020، مقابل متوسط الطلب بمقدار 10 مليون برميل في العام 2019.

ويعد هذا أحدث تقدير للطلب العالمي على الوقود السائل لعام 2020، حيث يقدر معدل الطلب بـ 378000 برميل اليوم، وهو أقل مما كان متوقعًا في يناير 2020 STEO.

ويعزى الفرق بين التوقعات إلى مزيج من استهلاك وقود التدفئة أقل من المتوقع بسبب شتاء نصف الكرة الشمالي الأكثر دفئًا مما كان متوقعًا، وتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام، والآثار الاقتصادية الخاصة لفيروس كورونا الجديد 2019 ( COVID-19 ) اندلاع.

وتشير تقديرات تقييم الأثر البيئي إلى أن COVID-19 سيقلل من إجمالي الطلب على النفط والوقود السائل في الصين بمعدل 190 ألف برميل في اليوم في عام 2020، وانخفاض الطلب على البترول والوقود السائل الناجم عن الانخفاض العام في النشاط الاقتصادي الصيني، مقيسًا بإجمالي الناتج المحلي؛ حجم استهلاك وقود الطائرات النفاث في الصين بسبب إلغاء الرحلات؛ والتأثير الإضافي على طلب الصين على أنواع وقود النقل الأخرى.