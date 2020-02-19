استمرار حملة رفع السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة

تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهدت شوارع العاصمة عدد كبير من حملات رفع السيارات المهملة والمتروكة بالشوارع وإيداعها بمخازن المحافظة المخصصة لذلك خاصة بمناطق عين شمس وغرب مدينة نصر وحلوان وشارع سبيل الخازندار بالوايلى والسلام أول ومصر الجديدة وشارع الكندى مع شارع جسر السويس والبساتين والأميرية وساحة أحمد زكى بعمارات خلف العبور ومنطقة كوبرى الملك خالد وأول الأتوستراد بحى منشأة ناصر .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد أصدر قراراً برفع كل السيارات القديمة المهملة والمتروكة فى الشوارع بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق ووضعها فى المخازن التى خصصتها المحافظة لذلك ، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة بإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيالها .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه السيارات تؤدى إلى تشويه المظهر الجمالى بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة ومأوى للكلاب والحيوانات الضالة والحشرات الأمر الذى يستدعى سرعة رفعها حفظاً على صحة المواطنين .