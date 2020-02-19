شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولىً رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكولات بين وزارات البترول والكهرباء والمالية وقطاع الاعمال العام فيما يتعلق بفض التشابكات الماليه بين الجهات التابعه للوزارات

وقال الدكتور مصطفى مدبولىً رئيس مجلس الوزراء عقب التوقيع ان الحكومه استطاعت حل جانب كبير من التشابكات الماليه بين اربع وزارات بمليارات الجنيهات

وقال فىً مؤتمر صحفى ان هذه التسويه خطوه تاريخيه سبقها اتفاق فيما يتعلق بحل ازمه المعاشات ، ومن هنا فاننا نقوم بعمليات جراحيه للتنظيف فىً العلاقات الماليه بين الوزارات رغم انها تشابكات من عقود سابقه

وقال ان ذلك الحل سوف يساعد الموازنه العامه للدوله وتحديد المؤشرات خاصه وان الأمور أصبحت واضحه بين الوزارات اليوم تعرف وزاره الكهرباء ما ستقدمه من دعم مثلا فىً الموازنه

وقال تم أخذ أصول تابعه لوزاره قطاع الاعمال ونقلها الى وزاره الكهرباء التى ستقوم بالتالي بسد مديونياتها لوزاره البترول ؛ وقال ان هذه المرحله شهدت إنهاء نزاعات وتشابكات من عشرات السنين وأصبحت العلاقه واضحه من الان ومستقبلًا ؛ مؤكداً ان الفتره القادمة ستشهد ايضا إنهاء مشاكل بين وزاره أخرى مع قطاع الاتصالات وشركات المياه