بعد توقف ثلاث سنوات : وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان قصر ثقافة توشكي بعد احلاله وتجديده

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ اسوان قصر ثقافة توشكي بعد عمليات احلاله وتجديده بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك مساء غدا الخميس.

اكدت عبد الدايم استمرارا وتواصل عملية اثراء البنية الثقافية فى مختلف ربوع مصر والتى تمثل روافدا للتنوير مشيرة إلى دور القوى الناعمة فى بناء الانسان وتطوير المجتمع باعتبارها احد العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة ، واضافت ان قصر ثقافة توشكى خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكرى والفنى إلى المناطقة الحدودية والأكثر احتياجا ، مشيرة أنه تم اعداد برنامج متنوع يضم مختلف ألوان الإبداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والأجيال الجديدة من أبناء الجنوب .

من جانبه قال أحمد عواض إن قصر ثقافة توشكى يعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويعود تاريخه إلى عام ١٩٦٤ وتوقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى ووجهت وزيرة الثقافة اثناء زيارتها في العام الماضي بسرعة انهاء اعمال إحلال وتجديده واستغلال كامل مساحة الارض المخصصة له والتى وصلت إلى 1245 متر مربع ويتكون من طابقين ومسرح بمسطح 180 متر مربع ويضم الدور الأرضي مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا معلومات، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية إلى جانب غرف الفنانين والادارين اما الدور الأول يشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الاسقاط بالاضافة إلى خدمات لذوي القدرات الخاصة .