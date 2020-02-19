بعثة تجارية للمغرب بهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق غرب افريقيا

قال محمد محمد محمد الجلاد ، عضو اتحاد الغرف التجارية، عضو غرفة الاثاث اتحاد الصناعات، إن جميعة المصدرين المصريين “إكسبولينك” بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات، نظمت بعثة تجارية للأثاث المصري إلى المغرب، والتي انطلقت امس الثلاثاء وتستمر حتي الاثنين المقبل 24 فبراير الجاري

وأوضح الجلاد في تصريحات صحفية ان البعثة تهدف للترويج للأثاث المصري الفاخر وتعريف المستهلك المغربي بالتطور الحادث في صناعة الأثاث المصري، علاوة علي ان المغرب تمثل اهمية بالغةلفتح أسواق غرب إفريقيا” تجمع الايكوا” امام الصادرات المصرية خاصة أن المغرب تتمتع بثقل كبير في تلك الأسواق.

يشارك في البعثة التجارية عدد من كبار مصدري قطاع الاثاث المصري، وملتزماته والمشاريع والتصميم الداخلي والمفروشات، وتضمن برنامج البعثة زيارة المدينة الاقتصادية الدار البيضاء بالمغرب وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم من المغرب وافريقيا لبحث أوجه التعاون وتصدير الاثاث المصري الفاخر الى افريقيا.

وشهد الملتقى العديد من اللقاءات الثائية بين رجال الاعمال المصريين والشركات المغربية العارضة ودراسة كيفية تطوير وزيادة الحجم التجاري بين مصر والدول الافريقية .

وأوضح الجلاد ان رجال الصناعة في مصر يقع عليه بذل مجهود لزيادة الصادرات المصرية توجها مع رؤية مصر ورؤية القيادة السياسية، كما أن صناع الأثاث مطالبين بالعمل علي زيادة الصادرات من الأثاث المصري التي تتمتع فيه مصر بخبرة طويلة، في ظل تراجع صادرات الأثاث المصري

يشار إلي أن صادرات الأثاث تراجعت خلال 11 شهرا من 2019 لتسجل نحو 239.233 مليون دولار مقابل 299.12 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 20%، بحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث

واستمر تراجع صادرات الأثاث منذ بداية العام الجاري حيث سجلت نحو 27.344 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 28.319 مليون دولار خلال يناير 2018 بتراجع 3%، و بلغت خلال فبراير 21.235 مليون دولار مقابل 28.564 مليون دولار بتراجع 26%.