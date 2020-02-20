رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية : – إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب وهى تعد قناة متخصصة في نشر كل ما يُفيد المجتمع الضريبي المصري بما يساهم في زيادة الوعى الضريبي من خلال فيديوهات مبسطة عن كافة الإجراءات الضريبية ونشر إعلانات التوعية وغيرها ، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي ، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة ، تناسب كل الشرائح المستهدفة ، لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين وكل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة الضريبية . وأشار ” عبد القادر ” أن مصلحة الضرائب قد قامت بإتاحة تطبيق لأجهزة المحمول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب ، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية ، وكذلك إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا ، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه ، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية ، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن ، وكذلك الاستعلام عن الوحدات الحسابية وسيتم تطوير هذا التطبيق بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجودة في الأداء ، حيث يعد هذا التطبيق من إحدى قنوات الاتصال المختلفة التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية للوصول إلى كافة المواطنين بصفة عامة ، والمجتمع الضريبي بصفة خاصة . ولفت ” عبد القادر ” إلى أن مركز اتصالات مصلحة الضرائب يُعد أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد الآليات الرئيسية لبناء الوعي الضريبي، وأدوات قياس الرأى العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، بما يُسهم فى جودة التخطيط الاستراتيجي ، مشيراً أن هذا المركز يغطي كافة الخدمات الضريبية سواء لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من خلال الخط الساخن 16395 . وأوضح رئيس المصلحة أن نجاح هذه التجارب الجديدة باستخدام الوسائل الإلكترونية فى مد جسور التواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي ، مرهونة بالتفاعل الجدي من قبل الممولين والمسجلين والمجتمع بأكمله ، فمصلحة الضرائب تبذل كل الجهد من أجل الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة . وقالت سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي أن مصلحة الضرائب سعت للتوسع في استخدام كافة المنصات الإعلامية والحوارية والإلكترونية لبناء الوعي الضريبي والتواصل مع المجتمع الضريبي ، وتم بالفعل إطلاق صفحة الفيسبوك الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية والتي من خلالها يتم نشر رسائل مبسطة لنشر الوعي الضريبي والإجابة على كافة التعليقات والاستفسارات بأسلوب سهل وفي أسرع وقت ممكن ، وكذلك نشر فيديوهات توعية ضريبية وكافة المعلومات والأخبار الضريبية ، وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة والذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل تقديم الإقرارات الضريبية ، مشيرة أنه جاري انشاء حساب لمصلحة الضرائب على موقع تويتر حتى نستغل كافة منصات التواصل الاجتماعي بأفضل طريقة ممكنة . وأشارت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية مع كافة شرائح المجتمع الضريبي سواء من خلال مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة ، أو من خلال التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بجميع الغرف التابعة له في مختلف المحافظات ، وكذلك مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية الاجنبية مثل غرفة التجارة الفرنسية ، والأمريكية ، والألمانية والبلجيكية والكندية وغيرها ، موضحة أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، و كيفية التسجيل بالمنظومة و إدخال الإقرارات إلكترونيا ،كما يتم تقديم شرح وافى عن كافة الخدمات الموجودة بالمنظومة . وأوضحت ” رئيس وحدة الإعلام ” أن المصلحة قد قامت بحملتين للتوعية الضريبية عن كل من الفاتورة الضريبية وأهميتها للمواطنين وكذلك مخاطبة المسجلين بضرورة أداء واجبهم وإصدار الفاتورة الضريبية ، وكذلك حملة عن الإقرارات الضريبية في كل من الصحف والتليفزيون وهذه الحملات تسهم في زيادة الوعي الضريبي ، و رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي .