هونر تطلق سلسلة من منتجاتها الذكية فى السوق المصرية

تطلق شركة هونر مجموعة من منتجاتها الذكية فى السوق المصرية، وعلى رأسها ساعة HONOR MagicWatch2 الجديدة التى تدعم نمط الحياة الصحى والخالى من التوتر حيث تعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وجهاز للرعاية الصحية.

وتساعد إمكانيات هذه الساعة الأنيقة على اتخاذ خطوات فعالة نحو تخفيف التوتر وتحقيق أهدافك فى اللياقة البدنية وتحفيزك إلى اتباع نمط حياة صحى أكثر، فساعة HONOR

WatchMagic 2 مزودة بتقنية HUAWEI TruRelax™ التى يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك، وتنبيهك إن كنت تعانى من التوتر خلال اليوم، مما يساعدك على الاعتناء بصحتك النفسية والجسدية. وبفضل خوارزمية HRV (تقلب معدل ضربات القلب) التى يتم قياسها باختلاف الفاصل الزمنى بين الضربة والأخرى، تتمكن HUAWEI TruRelax™ من قياس مستوى إجهاد المستخدمين. وتعد هذه البيانات مهمة لفهم أسباب التوتر وأى سلوك غير منتظم لمعدل ضربات القلب قبل أن تتطور إلى مشكلة خطيرة.

وبالنسبة لمحترفى اللياقة البدنية الأكثر وعياً بأهمية الصحة عن عاداتهم الصحية الجيدة، فتوفر لهم 15 نمطا من التمارين الرياضية التى تساعدك فى تحسين نمط حياتك ومستوى نشاطك بمقاييس وتقييمات وأنماط مختلفة، حيث تعزز نمط حياتك النشط، فيسير كل منا عادةً 4000 خطوة فى اليوم، ومن خلال تتبع خطواتك يمكنك مراقبتها ومحاولة زيادتها إلى معدل صحى يبلغ 10 آلاف خطوة. وسيساعدك ذلك فى تحدى نفسك فى صعود السلالم العادية بدلاً من الكهربائية أو المصعد، والمشى أكثر والتخفيف من قيادة السيارة. وبالتعاون مع FirstBeat المزود الرائد للتحليلات البدنية الخاصة بالرياضة والصحة، تستطيع ساعة HONOR MagicWatch 2 أن توفر بيانات التمارين الاحترافية لممارسة التمارين بكفاءة أكبر للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

وتعيد ساعة HONOR MagicWatch 2 تعريف تتبّع اللياقة والرعاية الصحية من خلال دمج التقنيات الرائدة فى المجال لتوفير النصائح والمعلومات الدقيقة والهامة فى الوقت الفعلى لمساعدة المستخدمين على عيش حياة صحية أكثر وتحسين نوعية الحياة من عدة جوانب.

وقامت شركة هونر باطلاق الساعة الذكية بنسختين لتناسب شخصيتك، حيث تأتى الساعة بشاشة 46 و 42 أيضا بالوان متعددة، حيث تتميز الساعة ذات المقاس الكبير بتصميم أنيق وكلاسيكي. وتتميز الساعة الصغيرة بتصميم أكثر مناسبة للمرأة لتكون الهدية المثالية لك وللآخرين.

وعلى الجانب الآخر تطرح شركة هونر مجموعة من منتجاتها الذكية منها كمبيوتر محمول “لاب توب”، يأتى بمقاسين مختلفين للشاشة المطورة بالكامل لتكون بدون حواف. كما يأتى المنتج بمعالج قوى ليناسب حياة العمل اليومية الخاصة بك، لتستطيع أن تنجز مهماتك وتحافظ على شكل اللاب توب الأنيق. ومن الخصائص التى أثارت إنتباه الحضور هو زر اللاب توب المنبثق ليفتح لك الكاميرا الخاصة باللاب توب فمن خلاله ستحظى بخصوصية وأمان أكبر خلال إستخدامك له. يأتى لاب توب هونر بنسختين أحدهما بمقاس 14 و 15.9 بوصة لتستطيع الإختيار الأنسب منهم، يستطيع اللاب توب أن يمدك بكل ما تحتاجه من خلال تصميم أنيق رفيع للغاية يأتى من المعدن. كما يأتى ببطارية ضخمة توفر لك ساعات إستخدام أطول بالإضافة إلى خاصية الشحن السريع.

هونر تطلق سلسلة من منتجاتها الذكية فى السوق المصرية السابق 1 od 2 | التالي

ولم تكتفى هونر عند هذا بل قامت بإطلاق سماعة أذن جديدة بلوتوث HONOR Fly Pods 3 تحتوى على مايك مانع للضوضاء يأتى بمستويين مختلفين ليستطيع إلتقاط أكبر عدد من الموجات الصوتية، لتحصل على صوت نقى ومميز وتستمتع بالموسيقى المفضله لديك.

وبالإضافة لذلك قامت هونر بإطلاق سماعة بلوتوث وأخرى سماعة مكبرة. كما أعلنت هونر إن جميع المنتجات سوف يتم إطلاقها فى السوق المصرى قريباً ليستطيع العميل أن يحيط نفسه بحياة ذكية وسهلة، فتأتى جميع المنتجات لتوازن بين رفاهية المستخدم والحفاظ على صحته.

وبالنسبة للساعة الذكية، فستكون الساعة الكبيرة الحجم متوفرة للمنتج بشكل حصرى على موقع سوق من اليوم كما سيقدم الساعة الصغيرة يوم 27 مارس، لتنطلق بعدها الأخرى سوف تكون متاحة للبيع من خلال راية و B.Techو 2B وكافة المتاجر وذلك يوم 5 مارس.