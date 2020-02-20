الغرف التجارية” يعلن استقرار اسعار الارز وتوافر المخزون الاستراتيجي

اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ان تقرير شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية اكد استقرار اسعار الارز خلال الايام الحالية.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم ان تقرير الشعبة اشار إلى زيادة معروض الارز بالسوق مع وجود مخزون استراتيجي امن يكفي احتياجات المواطنين وان اسعار السلع تخضع دائمًا لآليات العرض والطلب بالسوق علي مر العصور مشيرًا إلى ان شعبة الحاصلات الزراعية تتابع بشكل مستمر سوق البقوليات ومدي توافرها واسعارها وترفع تقرير اسبوعي للغرفة ومن ثم للاتحاد العام للغرف التجارية حيث اشار تقرير الشعبة إلى حالة رواج في مبيعات الارز خلال الاسبوع الجاري دون ان ينعكس ذلك علي زيادة في السعر النهائي للمستهلك.

واكد اتحاد الغرف التجارية إن هناك متابعة يومية لكافة السلع بالسوق عن طريق الشعب التجارية المختلفة كل شعبة في قطاعها لرصد العملية التجارية واعلان مؤشر الاسعار واي مستجدات اولًا باول.