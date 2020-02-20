السياحة الثقافية ” : تشغيل رحلات ” شرم الشيخ – الأقصر ” يضيف ميزة تنافسية لمصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، أن انطلاق رحلات الطيران من شرم الشيخ إلي الأقصر ، خطوة جوهرية في تطوير صناعة السياحة المصرية ، و تنفيذ البرامج السياحية المشتركة التي تمزج بين البرامج الشاطئية ، و الثقافية ، و هو ما ينعكس بشكل ايجابي علي خلق تنوع في المنتجات السياحية داخل البرنامج السياحي .

و أضاف رئيس اللجنة اليوم الخميس في بيان صحفي ، أن ما يحدث اليوم علي الأرض كان حلم للقطاع السياحي ، تحقق علي يد د. خالد العناني وزير السياحة و الأثار ، و نتاج لضم ملفي السياحة و الأثار داخل وزارة واحده مما يصنع تناغم في إدارة الملف ويضيف ميزة تنافسية للسياحة المصرية .

وتوقعت اللجنة أن ترتفع معدلات حجم الحركة الوافد إلي الأقصر بعد تشغيل الخط الجديد ، و زيادة في معدلات فرص العمل المتاحة للشباب في مجال السياحة و الحرف المرتبطة بها إلي جانب زيادة معدل انفاق السائح الوافد .

و تابع أن أبرز النتائج المتربة علي انطلاق الرحلات بين المقاصد الترفيه و المقاصد ذات الطبيعة الثقافية و التي تضم الأثار ، هو تقديم تجربة سياحية فريدة و خاصة جدا بالنسبة للسائح المرتقب كونه لديه فرصة الاستمتاع بالشواطئ و ممارسة رياضة الغوص عبر قضاء العطلات بالمقاصد الشاطئية ، كذلك معايشة التاريخ و الحضارة المصرية و آثارها العظيمة ، بل يعيش حكايات التاريخ عندما يزور المعابد ، و يشاهد الأقصر ذلك المتحف المفتوح الذي يروي تاريخ الانسانية .

و أكد ” عثمان” أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تدعم الجهود المبذول من جانب وزير السياحة و الأثار ، و د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار لنجاح فكرة البرامج السياحة المشتركة ، داعيا إلي ضرورة الترويج لذلك المنتج خلال بورصة برلين للسياحة خلال مارس المقبل .

و أشار إلي أهمية التسويق لها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، و توقع أن تحظي البرامج المشتركة بأقبال كبير من جانب مختلف الاسواق المصدر لحركة السياحة للمقصد المصري خاصة الشرائح التي تسعي لاكتشاف الحضارة ، داعيا إلي أهمية تنظيم رحلات تعريفية بالبرامج الجديدة للمراسلين الأجانب في مصر