وزير الطيران المدنى يلتقى سفير دولة الصين لدى جمهورية مصر العربية

إلتقى اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى السيد لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بمقر وزارة الطيران المدنى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي، واستعرض الجانبان اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين مصر والصين وسبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين حيث تعد مصر مقصداً سياحياً هاماً لدى الشعب الصينى.

وبحث منار وليتشيانغ المقترحات والرؤي حول إمكانية فتح آفاق و فرص إستثمارية جديدة وواعدة بين البلدين في قطاع الطيران المدنى.

وأكد وزير الطيران أن هناك روابط ثقافية وسياسية تجمع بين البلدين مشيراً إلي أن الصين تعد من الشركاء الإستراتيجيين لدى جمهورية مصر العربية خاصة في ظل تطبيق رؤية مصر المستقبلية 2030 نحو التنمية الشاملة والتي تهدف إلى جذب المزيد من الإستثمارات في مختلف قطاعات الدولة المصرية ، مضيفاً أن وزارة الطيران تسعى إلى زيادة الحركة السياحية الصينية الوافدة إلى مصر وكذا حركة الشحن الجوى وحجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال الفترة القادمة وذلك في ظل تحديث أسطول الشحن الجوى للشركة الوطنية مصر للطيران.

ومن جانبه أكد ليتشيانغ أن الحكومة الصينية تسعى إلى تعزيز الشراكة مع الدولة المصرية حيث تعد مصر سوق خصب لدى المستثمرين ورجال الأعمال الصينين.