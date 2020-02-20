وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد استشاري لتطوير الموارد البشرية بالقابضة للغزل وشركاتها التابعة

في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد استشاري لتطوير الموارد البشرية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة. وقع العقد كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمود عبدالله مدير عام شركة “جوب ماستر”. وقد أكد الوزير حرص الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشرى وتطويره كجزء رئيسي في خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، وذلك لرفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراتهم للتوافق مع ما تشهده هذه الصناعة من تطور كبير على المستوى العالمي. وكانت الشركة القابضة قد أسندت دراسات تطوير الموارد البشرية للشركات التابعة لها لشركة “جوب ماستر”، باعتباره أفضل العروض الفنية والمالية في المناقصة التي طرحتها الشركة في إطار خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج. وبمقتضى هذا العقد، تقدم “جوب ماستر” الخدمات والاستشارات الفنية والإدارية لتطوير الموارد البشرية بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها سنة.