الفاو تخطط لرفع كفاءة معامل “وقاية النباتات” لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر

قامت لجنة من خبراء المركز الدولي لفسيولوجيا الحشرات وعلم البيئة (icipe) بنيروبي كينيا بزيارة لمعامل معهد بحوث وقاية النباتات بالجيزة وسوهاج بناءً على دعوة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” لتقييم حالة المعامل وتحديد احتياجاتها من التجهيزات والأدوات لرفع قدرتها على انتاج الأعداء الحيوية والمركبات البيولوجية المستخدمة ضد الآفات الزراعية خاصة دودة الحشد الخريفية. ويأتي ذلك في إطار خطة منظمة الفاو في دعم المجهودات المحلية في التصدي لانتشار دودة الحشد الخريفية في زراعات الذرة في صعيد مصر، ولتقليل الاعتماد على المبيدات المخلقة التي قد تتسبب في تلوث البيئة وتدمير التنوع الحيوي الطبيعي والتسبب في ظهور سلالات من الآفات تكون مقاومة للمبيدات. وقال ثائر ياسين المسؤول الإقليمي لوقاية النباتات في مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا :”تأتى هذه الزيارة في إطار الخطة الإقليمية والعالمية التي أعدتها الفاو لمساعدة الدول المتأثرة بآفة دودة الحشد الخريفية خلال خمس سنوات من 2018 وحتى 2022، وتستهدف رفع كفاءة المؤسسات المحلية في مجالات الفحص الحقلي واستخدام المصائد وانشاء شبكة للمراقبة والانذار المبكر وكذلك إدارة الافة باستخدام وسائل مكافحة رفيقة بالبيئة وآمنة مثل استخدام أدوات المكافحة الحيوية والتي تعتمد على استخدام كائنات حية تتطفل أو تفترس الآفات الحشرية الضارة”. وقامت لجنة الخبراء بمصاحبة خبراء منظمة الفاو من المكتب الإقليمي بزيارة لمعامل قسم المكافحة الحيوية بالجيزة، بالإضافة إلى زيارة معمل إنتاج المبيدات الحيوية بالدقي، وكذلك معمل إنتاج الأعداء الحيوية بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج. وسوف تقوم لجنة الخبراء بتقديم توصياتها إلى منظمة الفاو حتى يتم إعداد خطة لرفع كفاءة المعامل وإعدادها لتكون قادرة على إنتاج الأعداء الحيوية والمبيدات الحيوية لمكافحة دودة الحشد الخريفية. وكانت منظمة الفاو قد قامت بتقديم مساعدات فنية عاجلة للحكومة المصرية منذ الإعلان عن دخول آفة دودة الحشد الخريفية إلى جنوب مصر في مايو 2019، تمثلت في عقد أربع ورش تدريبية لإخصائيي المكافحة بمحافظات الصعيد والدلتا، بالإضافة الى تقديم مصائد فيرمونية لمراقبة تعداد الآفة وانشاء نظام للإنذار المبكر في المحافظات المختلفة. كما قامت المنظمة بالإعلان عن تدشين مشروع مساعدة عاجلة جديد في فبراير 2020 يستهدف تدريب المزيد من الإخصائيين وإعداد حملة توعية للمزارعين بخطورة الآفة وكيفية التعامل معها وتقليل الأضرار التي قد تنجم عن إصابة الآفة لحقولهم. يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تمتلك شبكة من معامل إنتاج الأعداء الحيوية في المحافظات المختلفة، إلا أن معظم هذه المعامل يحتاج الى إعادة التأهيل ورفع كفاءة تجهيزاتها وتدريب العاملين بها على التقنيات الحديثة المستخدمة لإنتاج الأعداء الحيوية ونشرها في الحقول وتقييم كفاءتها.