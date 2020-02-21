وسط حفاوة من ابناء قرية توشكى بمركز نصر النوبة :وزير الثقافة ومحافظ اسوان افتتحا قصر ثقافة توشكى

وسط حفاوة بالغة من اهالى توشكى وابناء مركز نصر النوبة افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ اسوان قصر ثقافة توشكى بعد احلاله وتجديده وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذ واعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ توشكى .

قالت وزير الثقافة ان قصر ثقافة توشكى يعد رافدا جديدا للابداع فى اقصى الجنوب وفى بقعة غالية من أرض مصر ، واشارت انه فى كل مرة يضاف شريان للتنوير الى البنية الثقافية تبرز الاستراتيجية الهادفة إلى الوصول بالمنتج الفكرى والفنى إلى كافة أبناء الوطن ، وأوضحت ان برنامج التشغيل يضم انشطة متعددة ومتنوعة تعمل على استثمار طاقات الشباب واكتشاف ورعاية المواهب الى جانب تاكيد الهوية ودعم قيم الانتماء ، ووجهت التحية لمحافط اسوان على مساندته لافتتاح الموقع .

من جانبه ثمن محافظ اسوان جهود وزارة الثقافة واهتمامها بالوصول الى القرى والنجوع والمناطق الحدودية ، واشاد بالفعاليات الابداعية المستمرة التى تشهدها المحافظة ويتم تنفيذها فى مختلف المراكز مؤكدا دعم كافة التظاهرات الثقافية المقامة على أرض اسوان .

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة ان افتتاح قصر ثقافة توشكى يحمل الرقم 17 خلال عامين ، واشار الى تواصل الجهود لاثراء مواقع الهيئة واضافة الجديد لها بمختلف ريوع مصر .

وقام عمد ومشايخ توشكى باهداء وزير الثقافة ومحافظ اسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة دورعا لتكريمهم تقديرا لجهود انضمام قصر ثقافة توشكى الى منظومة الثقافة المصرية .

وخلال الافتتاح تفقدت وزير الثقافة المبنى ومحتوياته التى تضم مسرحا ، مكتبة عامة ، قاعة تكنولوجيا معلومات ، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية وأنشطة الطفل كما شهدت عروضا فنية لفرق اطفال توشكى ، توشكى للفنون التلقائية وبلغاريا للفنون الشعبية .