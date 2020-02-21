اتحاد الكرة يحيل الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر إلى لجنة الانضباط.

أصدر اتحاد الكرة المصري، بيانا شكر فيه مجلس أبو ظبي الرياضي لتنظيمه السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، كما أكد أنه أحال الأحداث التي أعقبت المباراة إلى لجنة الانضباط.وجاء في البيان: “وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في مجلس أبو ظبي الرياضي، لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية”.وأكد الاتحاد المصري أن “هذا النجاح الكبير الذي خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم، وفي مقدمتهم مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة برزينتيشن، راعية الكرة المصرية”.