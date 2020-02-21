مصرللطيران تتسلم طائرتين جديدتين الْيَوْمَ من طرازي Airbus 220-300 و Airbus 320 neo

فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بتحديث اسطول الشركة الوطنية مصرللطيران وصلت صباح اليوم تاسع طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A220-300 بحروف تسجيلSu-GFF قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من أجمالي 12 طائرة، تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول مصرللطيران هذا العام . وتقدم طائرة مصرللطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبا وخدمات الانترنت علي متن الطائرة وأداء غير مسبوق، وراحة فائقة للعملاء كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الأضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب. من ناحية أخرى تصل مساء اليوم إلي مطار القاهرة ثالث طائرات مصرللطيران من طراز إيرباص A320Neo حروف تسجيل SU-GFL قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا من إجمالى 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت علي استلامهم الشركة الوطنية مصرللطيران . يوفر هذا الطراز مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت و خاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الأخبارية و الرياضية و غيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية، بسعة اجمالية 142مقعدا، بواقع 16مقعد فى درجة رجال الأعمال، و126مقعدا فى الدرجة السياحية.