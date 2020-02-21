ضبط أكثر من 4 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي في 18 محافظة

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريراً رسمياً عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 15 يوم، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 4 طن و265 كجم في 16 محافظة. حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات “القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الإسكندرية، مطروح، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الاسماعيلية” حيث تم تحرير 275 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها. ومن جهته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية