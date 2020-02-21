مهمة علاوي المستحيلة

*نهال مجدى

أمام رئيس الوزراء العراقي المعين حديثاً محمد توفيق علاوي مهمة صعبة في سعيه لتشكيل حكومة جديدة، حيث إنه يعاني من إنعدام لثقة من المحتجين ، بالإضافة إلى ضغوط مستمرة من القوى السياسية التقليدية في البلاد للالتزام بشروطهم.

ومؤخراً ألمح أكبر رجل دين شيعي في العراق ، آية الله علي السيستاني ، خلال خطبة الجمعة إلى أنه قد يكون لديه مخاوف بشأن قدرة علاوي على تشكيل حكومة.

وأضاف السيستاني “يجب على الحكومة الجديدة كسب ثقة الشعب ، وتكون قادرة على تهدئة الوضع واستعادة هيبة الدولة”. يأتي هذا الموقف في وقت يواجه علاوي رفضًا كبيرًا من الرأي العام العراقي.

كما حذر كاظم عيسوي ، كبير المستشارين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، علاوي من عدم تعيين أي وزير من وحدات التعبئة الشعبية ، وهدد بأن الصدر سوف يسقط حكومة علاوي في ثلاثة أيام إذا فعل ذلك.

وفي المقابل هدد علاوي بالامتناع عن أداء المهمة الموكلة إليه إذا استمرت الهجمات على المتظاهرين. يأتي هذا بالتزامن مع هجمات على المتظاهرين في النجف من قبل مؤيدي حركة الصدر المعروفة باسم “القبعات الزرقاء”. وجدير بالذكر ان الصدر قد لعب دوراً رئيسياً في تسمية علاوي كرئيس للوزراء.

ويري عبدالرحمن الجبوري، الباحث في المركز الإقليمي للجامعة الأمريكية في العراق، أن عملية تشكيل حكومة مستقلة في خضم هذا الضغط الهائل من الشارع ومن الأحزاب السياسية التي تدعمه علنًا والضغط عليه خلف الكواليس ستكون مستحيلة تقريبًا.”

وأضاف”هناك حرب إقليمية مستعرة داخل العراق. فبينما يسعى الغرب إلى كسر النفوذ الإيرانى بالعراق بينما تريد إيران السيطرة عليها، ولا أعتقد أن علاوي سيجتاز اختبار الثقة. فإذا استجاب لضغوط القوى التقليدية، فسوف يجد نفسه في صراع مع الشارع بدون غطاء سياسي.”

وجدير بالذكر ان علاوي هو أول رئيس وزراء عراقي يتم رفضه في الشارع قبل تكليفه رسميًا برئاسة الحكومة. كانت صوره، التي تحمل العلامة X ، يرفعها المتظاهرون بميدان التحرير بوسط بغداد وفي ساحات الاحتجاج الأخرى في المحافظات الوسطى والجنوبية. كما كان المتظاهرون يهتفون ضده في الساحات منذ أكثر من شهرين. وهذا يعكس الرفض الكبير الذي يواجهه علاوي على المستوى الشعبي ، في تحدٍ لم يواجهه أي مسؤول في الدولة العراقية من قبل.

وقال كاوا حسن، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الشرق والغرب “إذا قرر علاوى الحصول على دعم جميع الكتل الرئيسية ، فإنه سيتعين عليه الخضوع لشروطه وهو ما سيعيدنا إلى نظام المحاصصة، وهو المشكلة الرئيسية التي يعاني منها النظام السياسي الحالي.” كما توقع حسن ان علاوي سيفشل في تشكيل الحكومة بوضعه السياسي الهش خاصة مع استمرار الهوم علي المتظاهرين بالشارع.

كما هددت الكتل السياسية علاوي تهديد بحجب تصويتها عن حكومته. وفي 5 فبراير ، هدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ، الذي له 25 مقعدًا في البرلمان ، بسحب الثقة منه إذا شكل حكومة فرضتها عليه الأحزاب السياسية، وفقًا لبيان صحفي أصدره علي البيجي عضو البرلمان عن الائتلاف.

فى النهاية توضح جميع المؤشرات المتاحة أنه سينتهي به المطاف بعلاوي بفقدان الدعم ، سواء من الشارع أو من القوى السياسية. في كلتا الحالتين ، ستكون مهمة علاوي بتشكيل الحكومة مهمة مستحيلة.