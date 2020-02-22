“أئمة مطروح” يستغيثون من تعنت المديرية.. و”الأوقاف” تستجيب

كتبت- منى السيد:

صعد أئمة مطروح شكواهم ضد مديرية الأوقاف بالمحافظة، حيث تقدموا بمذكرة إلى رئيس القطاع الديني بالوزارة، يستغيثون فيها من تعنت المسئولين في المديرية، مؤكدين أنه يتم خصم بدل صعود المنبر “التحسين” بسبب حصولهم على الأجازات الاعتيادية والعارضة، في غير أيام الجمع؛ وهو ما يخالف تعليمات الوزارة، التي تؤكد أنه لا علاقة بالأجازات وبين صعود المنبر، موضحين أن 190 إمام تعرضوا لهذا الظلم على مدار 4 سنوات متتالية، حيث وصل الخصم إلى 360 ألف جنيه.

وأشاروا الأئمة إلى أن إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة أكدت لمدير المساجد بمديرية مطروح، بشان هذا الامر، أنه يجيب الالتزام بقرار مجلس الوزراء والذي يقتضى صرف البدل للملتزمين بتعليمات الوزارة بشأن الخطب والدروس، وأن العبرة في الصرف بالأداء الفعلي لخطب الجمع.

وأوضحوا أن الإمام لا يملك ظروفه وقد يضطر للغياب بعد انتهاء يوم العمل الرسمي في الإدارة لظروف قهرية خارجة عن إدارته، الأمر الذي يجعله يتقدم بطلب العارضة مادام رصيده يسمح بذلك، وإذا كان اليوم درس أو قافلة؛ فيخصم الدرس أو القافلة لأنه أجر مقابل عمل, وإذا كان الغياب دون أجازة أو العذر فيخصم قافلتين أو درسين، مثلما يحدث في جميع المديريات، وتابعوا أن مدير المديرية ورؤساء الأقسام، ومديري الأقسام يصرفون البدل ويحصلون على أجازات كيفما شاءوا.

وأضافوا انه من غير المعقول أن يكون إمام مطروح هو الموظف الوحيد في الدولة، الذي لا يستطيع أن يأخذ أجازة عارضة، وأن أخذها يخصم منه 1600 جنيهًا بعد الزيادة الأخيرة، وأكدوا أنهم عرضوا الأمر على لجنة الشئون القانونية لديهم ولكنها ضربت بها عرض الحائط، الأمر الذي جعلهم يتقدمون بشكوى أخرى للنيابة الإدارية ضد المعنيين بالأمر ـ والتفتيش العام، وتابعوا أن هذا الأمر يخالف منشور الوزارة الذي ينص على “بما أن صعود المنبر مبني على الأداء الفعلي، فإن أجازات العارضة والاعتيادي في غير أيام الجمع لا علاقة لها بصرف هذا البدل، أما إذا تضمنت الأجازات أي أجازة يوم جمعة؛ فيخصم بدل الجمعة أو الجمع التي لا تؤدي فقط، وأما في حالة الغياب بدون عذر فيطبق اللائحة في الخصم حرفيا بحد أدني صرف بدل صعود المنبر كاملًا عن الشهر الذي يتم الغياب فيه ولو جمعة واحدة دون عذر، علما بأن العبرة في الصرف هي الأداء الفعلي وفق قرار رئيس الوزراء”.

في الوقت نفسه، شكل رئيس القطاع الديني بالأوقاف الشيخ جابر طايع، لجنة للتحقيق في هذا الأمر، ومن ثم تحويلهم للجنة الشئون القانونية بالوزارة، للبحث في مضمون هذه الشكوى.وتوعد طايع، بإسترجاع كافة المستحقات المالية التي تم خصمها على مدار 4 سنوات، بأثر رجعي ، حال الإنتهاء من التحقيق.وحذر رئيس القطاع الديني العاملين بالمديريات بضرورة الإلتزام بتعليمات وقرارات الوزارة؛ ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.