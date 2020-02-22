في ذكري ميلاده:حفيدة المفكر الكبير محمود أمين العالم تفتتح جالرى “أرت مزاج”

فى ذكرى ميلاد “محمود أمين العالم”،المفكر الكبير وأحد أقطاب الحركة اليسارية فى مصر،افتتحت حفيدته “سلمى رضوان” جاليري “آرت مزاج” بالإشتراك مع الفنان التشكيلي “محمود حمدى”،بحضور مميز للأستاذ “محمد فائق”،رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الإعلام الأسبق.

نموذج فريد من نوعه يجمع بين طريقة العرض للجالرى الأوروبى بمعروضات مصرية مئة بالمئة.

يتسم الجاليري بخروجه عن المألوف والانطلاق بالفن التشكيلي بطريقة مميزة إلى حي المعادى،بالإضافة إلى كل ذلك التميز يستهدف الجاليرى فئة الشباب من مجال هذا الفن على عكس الكثير من المعارض الفنية التي ترصد بالتحديد أعمال للأسماء المرموقة في ذلك المجال،برغم من وجود أعمال للفنان التشكيلي الكبير عمر الفيومي،الذي كان مشاركا بالعديد من أعماله الفنية المميزة وداعم قوي لفكرة الجالري.

وفي حديث قصير لل”الاهالى “مع “سلمى رضوان” عن خروج المعرض من حى الزماللك ووسط البلد ؛ المناطق التى تعرف بالمعارض والفن بالقاهرة ، قائلت:” أن الزمالك ووسط البلد منطقتين تمتلك كل منهما الكثير من المعارض التى تغطيها،أما المعادي بها عدد قليل جدا من المعارض الفنية،على الرغم من الكثير من المحاولات،وأن الفن لا يجب أن يقتصر على جزء واحد في المدينة،بل بالعكس من اللازم وجود مثل ذلك الفن في كل حي بالمدينة”،وأستكمال للحديث عند سؤالها عن إمكانية حصول الفن التشكيلي علي مكانة في المجتمع المصري مثل السينما والموسيقى،قالت:”الفن لا يتجزأ،وأي فن وأية ثقافة تحتاج إلى كل فروعها،وبالتالي وجود خلل أو ضعف فى جزء محدد،سيؤثر ذلك على المجالات الأخرى كافه، فإذا تعاونا فى نمو الفن التشكيلي سيساهم ذلك بشكل كبير فى تطوير السينما والموسيقى”.

وعلى الجانب الأخر الفنان التشكيلي والقيم الفني للجالري “محمود حمدى”،يتحدث عن محاولة استهداف جيل الوسط في ذلك المجال للجمع بين أعمالهم الفنية المختلفة في مكان واحد،وأيضا بالتعاون مع أحد الأسماء المعروفة مثل الفنان “عمر الفيومي” كنوع من الدعاية ،وأنه من الضروري علينا تشجيع ذلك النوع من الفن لانتشاره وتعميمه بالمجتمع المصري.

الفنانون المشاركون فى المعرض

“عمر الفيومي” الفنان التشكيلي المعروف الذي يصب جميع اهتماماته في تفاصيل وجوه الناس بشكل كبير والحالة التعبيرية لهم ومعاناتهم،وغالبا لا تخلو لوحاته من وجوه البشر، فمنذ الصغر كان يثيره ملامح الناس علي القهوه المصرية البسيطة أو فى ميدان التحرير قديما،ويري أن ذلك شئ مثير للذاكرة الفنية،وأن الإنسان هو المثير الحسي للعمل عليه.وتميزت أعماله فى المعرض بأحجامها الصغير التي تلفت الانتباه وكأنها صورة فوتوغرافية لتلك الوجوه البسيطة للمواطنين التي نراها كل يوم بشوارع المدينة.

يحتوي المعرض على أربع لوحات فنية توضح العلاقة بين الإنسان والكائنات الحية للفنانة التشكيلية “راندا فخرى”،التي أتسمت معروضاتها بالواقعية لرسمها أشخاص حقيقية،فاستطاعت إدخال فكرة “البانتومايم” على لوحاتها ،واستخدمت تقنية “الديكوباج” القديمة،التي تستخدم فى الديكور،كأنها وسيط تصويرى لأظهار ما هو مخفي داخل شخصياتهم،وما هو مكنون شخصيتهم الحقيقية.ولكن كان لاختيارها الكائنات الحية كالحيوانات والطيور بمثابة اتجاه رمزى للشخصية،وترى أن فى كثير من الأحيان يحمل الإنسان من سمات الحيوانات حتى ولو بنسبة صغيرة.

وتميزت أعمال الفنانة التشكيلية “شيماء درويش” بعد خروجها من منطقة النحت إلى الرسم للتعبير عن الحالة العاطفية بين الحيوانات الأليفة ومربيها من خلال استخدامها ألوان أكريلك،بالاضافة إلى عرض مجموعة من الرسومات تصور معاناة المرأة خلال فترة الحمل وما بعد الولادة.

والجمع بين الهندسة والفن بات واضحا على أعمال الفنان “محمد عبدالله”،فاستطاع بحبه للعمارة والنحت أن يجمع بين الكتلة والفراغ،والظل والنور ،واختلاف الشكل من كل زاوية،وأراد من خلال معروضاته إظهار علاقة الكتل ببعضها البعض بشكل نحتى،وحبه لشكل المثلث يطغى على عمله،وهناك علاقة كبيرة بين أعماله ومدرسة العمارة التفكيكية.

ومن المنحوتات فى المعرض للفنانة “شيماء كامل” شاركت بمعروضاتها البرونزية، التى تحمل جزءا من الكوميديا،وهى عبارة عن كاريكاتير حي صورت من خلاله مواقف تحدث للكثير منا فى الحياة عند الوقوع فى مأزق ،وبجانب منحوت ثلاثى الأبعاد تعبر من خلاله احساس المرأه فى الوقت الحالى.

أما الأبيض والأسود كان من نصيب مجموعة “الحلم” للفنان التشكيلي “باسم عبدالجليل”،تحمل نوع من الرمزية أو التجريد بالأبيض والأسود،والتعبير عن تأثر أحلامنا بالحياة الواقعية والحالات التى نعيشها،فضلا عن احتوائها على الكثير من المفردات والتراث.

ولم يخلو المعرض من الأعمال الخزفية المعاصرة،فكان العمل الفني “النواة” للفنان “محمد العبد” ،الذى ركز على الشكل الهندسى والخروج منه بأشكال منتظمة وغير منتظمة،والعلاقة بين الأشكال،والفراغ بين كل قطعة والاخرى.

وكان للحيوانات وبالاخص القطط نصيب الأسد بالمعرض،فقامت الفنانة التشكيلية “ريم أسامة” تقديم منحوتتين باسم “الاختفاء” على شكل القطة تحاول الاختباء أو الاستكشاف ،متأثره بحبها للقطط وبدراستها للنحت المصرى القديم لما فيه من صلابة وشئ من الهندسة.

يحمل المعرض دلالات كبيرة بما يحتويه من معروضات تؤشر إلى أننا فى أجواء مرحلة فنية ذات إبداع،وسمو روحى،وليست تجارة،ويدل على ذلك استخدام جميع أشكال الفن التشكيلي سواء رسم أو نحت،أو خزف.أقام الأفتتاح يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020،ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 10 مارس 2020 يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءا عدا الجمعة،عنوان 44 شارع الشريفة دينا بحى المعادى.