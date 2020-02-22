غرفة السياحة تطلق مبادرة ” مصر جميلة ” بالتعاون مع هاشتاج ” أتصور كانك في اوروبا “

أطلقت غرفة شركات السياحة مبادرة ” مصر جميلة ” لإظهار أوجه الجمال المختلفة بكافة أنحاء مصر .. تتضمن المبادرة ضمن فعالياتها تنظيم ذلك مسابقة لافضل عشرة صور عن المناطق السياحية والأثرية والتنموية المختلفة بمصر .. وتتم بالتعاون بين الغرفة والقائمين علي الهاشتاج الذى تصدر وسائل التواصل الاجتماعي (#اتصور_كانك_في_اوروبا)

تأتي المبادرة في إطار حرص مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر رئيس الغرفة علي المساهمة بفعالية في كل جهد يظهر أوجه الجمال المختلفة بمصر لدعم صناعة السياحة .. وأيضا دعم جهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية بشتي الطرق والوسائل

وبتكليف من مجلس ادارة الغرفة .. عقد المهندس احمد صبرى مستشار الغرفة للتسويق الالكترونى و التحول الرقمى اجتماعا مع مطلق هاشتاج أتصور وكأنك في اوروبا أحمد أدريانو لبحث التعاون المشترك في تنفيذ المبادرة الجديدة وتقديم جوائز لافضل صور فائزة بالمسابقة .. كما تم الاتفاق علي استخدام صفحة الغرفة كمنصة للمسابقة .. ومن المقرر الاعلان عن مسابقة مصر جميلة على صفحة الغرفة. واستقبال الصور المشاركة واختيار افضل عشرة صور تعبر عن جمال المعالم المصرية و المنشورة على الهاشتاج.

وسوف يتم فرز الصور المقدمة و اختيار افضل ١٠٠ صورة من خلال لجنة تحكيم من الغرفة وأعضاء الهاشتاج .. ونشر الاعمال المختارة (المائة) للتصويت العام من قبل الجمهور على صفحة الغرفة و ويكون التصويت بعمل اعجاب للصورة. ويتم تنظيم حفل كبير لتسليم الجوائز للفائزين