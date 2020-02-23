وزير الشباب: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الشبابية والرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب أن وزارة الشباب هى العمود الفقري لكل القطاعات فى مصر ومؤمنين بهذه القضية

وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان كان لدينا مجلس قومى للشباب ومجلس قومى للرياضة وانا لغيت ذلك ودمجت الإدارات من أجل التسهيل والتيسير .

وأشار إلى أن لدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومى ..وأوضح صبحى أن الوزارة رصدت مبلغ ٣ مليارات جنيه لمشروعات الشباب من خلال التنسيق مع البنك المركزى اتفقنا مع وزارة التعاون الدولى والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة “مفتاحك مشروعك” بتقديم ١٠٠الف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها وهناك مبادرة أخرى للابتكار الهدف منها توفير فرص عمل للشباب..واضاف أن هناك قاعدة رئيسية تنتهجها الوزارة حاليا تقوم على أن كل ٦٠ سنت يتفق للصحة العامة من خلال الرياضة توفر ١٠٠ دولار ..واكد وزير الشباب حن لا نعلل بقلة المواردات ونسعى لتدوير الأمور ودخول القطاع الخاص لتعويض نقص الموازنة.

وأوضح الوزير أن المشروعات الشبابية والرياضية تكلف المليارات بما لا تقدر عليه موازنة الدولة، ولذلك كان لابد من التفكير فى شراكة مع القطاع الخاص .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نواب البرلمان ساهموا في دعم موازنة مراكز الشباب بالمحافظات وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب الي انه تم تطوير مراكز الشباب وأن لها اولوية مضيفا “الوزارة قادرة علي انجار كل المهام في اطار الموازنة العامة للدولة”.

وأكد أنه تم رصد 1,1مليار جنيه تساهم في دعم قطاع مراكز الشباب وقدر عدد مراكز الشباب بـ4330 مركز، واعترف بوجود مشكلات تواجه الوزارة أهمها التطوير.