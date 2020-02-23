ندوة ” إشكالية التراث والتجديد … من محمد عبده حتى الآن “.. في حزب التجمع

يتشرف منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع بدعوتكم في السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 … في الندوة السابعة عشرة من سلسلة ندواته تحت عنوان :” إشكالية الترات والتجديد … من الإمام محمد عبده حتى الآن “..ويتحدث فيها الكاتب الأستاذ ثروت الخرباوي المحامي بالنقض ، والدكتورة نوران الجزيري أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة عين شمس .

ويدير الندوة الكاتب والمفكر القومي الدكتور صفوت حاتم، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي المصريين والعرب .

والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة .

تنعقد الندوة في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .